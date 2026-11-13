आज 13 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: व्यवस्था मजबूत रखेंगे, आय वृद्धि होगी

व्यक्तिगत मामलों में बेहतर रहेंगे. योजनाओं में मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. कार्यों को गति देंगे. प्रियजनों से अनुकूलन बढ़ेगा. कामकाज में सुधार आएगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बनी रहेगी. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. वादविवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. साथी व सहकर्मी सहयोगी होंगे. प्राथमिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिक पक्ष सुधार पर रहेगा. स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. शैक्षिक विषयों पर फोकस रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- नवीन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. कार्यक्षमता बल पाएगी. सबका साथ समर्थन रहेगा. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. उपलब्धि हासिल करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ के अवसर बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आय वृद्धि बढ़ेगी. व्यर्थ बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता रखेंगे. बैंकिंग कार्यों से जुड़ेंगे. अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक उलझाव से बचेंगे. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. निजी रिश्तों में भरोसा रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध मजबूत होंगे. चर्चा में आगे रहेंगे. प्रेम स्नेह में उम्दा प्रदर्शन रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- हर्ष से समय बिताएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. सक्रिय रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 4 और 7

शुभ रंग : मरून

---- समाप्त ----