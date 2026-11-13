आज 13 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: भेंट मुलाकात असरदार होगी, वचन निभाएंगे

औद्योगिक उपलब्धियों को बढावा मिलेगा. साझीदारी में पहलदिखाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के साथ सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. सहकारिता का भाव बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों में सहजता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. टीम के प्रयासों को गति मिलेगी. रिश्तों को साधने में आगे रहेंगे. परिजनों का साथ पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में उत्साह से कार्य करेंगे. पहल बनाए रखेंगे. सभी ़क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति रहेगी. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास रहेगा. मामले लंबित नहीं रखें.

धन संपत्ति- आर्थिकी में बेहतर बने रहेंगे. कार्यक्षमता बढ़त पाएगी. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. नियमों पर फोकस रखेंगे. संपत्ति में वृद्धि संभव है. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों को बल मिलेगा. करीबियों से भेंट बढ़ेगी. प्रेम में घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. सुखपूर्वक समय बिताएंगे. दाम्पत्य संवार पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्थायित्व पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. विनम्र बनें.

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शुभ अंक : 4, 5, 6 और 7

शुभ रंग : आसमानी

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