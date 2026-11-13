आज 13 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक मामलों में वरिष्ठों का सानिध्य रखें, जरूरी खरीदी में रुचि लेंगे

आर्थिक मामलों में सहज रहंगे. कार्य व्यापार में शुभ संचार रहेगा. जिद और अंहकार से बचें. साथी समकक्षों की उपेक्षा न करें. रिश्तों में संतुलन रखेंगे. भेंट संवाद में सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ें. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवरता और प्रबंधन पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. घर से करीबी बढे़गी.

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नौकरी व्यवसाय- तेजी का भाव रहेगा. कामकाज में रुटीन संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में जिम्मेदारों का साथ रहेगा.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में वरिष्ठों का सानिध्य रखें. जरूरी खरीदी में रुचि लेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. अनुभव का लाभ लें.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में करीबियों से सामंजस्यता बढ़ाएं. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में उतावलापन न दिखाएं. भेंटवार्ता में पहल से बचें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें. धैर्य और बड़प्पन बनाए रखें. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भावुकता पर अंकुश रखें. बहस से बचें. उपलब्धियों पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान चढ़ाएं. संकीर्णता त्यागें.

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शुभ अंक : 4, 5, 6 और 7

शुभ रंग : समुद्री

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