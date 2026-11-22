नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह दो दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं. इस राजकीय यात्रा के दौरान वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को नेपाल की दो अहम धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी प्रतिमाएं गिफ्ट करेंगे.

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इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री भारत यात्रा के दौरान भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट करते रहे हैं. लेकिन प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस बार अलग और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले तोहफों को चुना है.

बालेन शाह के नई दिल्ली यात्रा के दौरान सोमवार को वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ अलग-अलग मुलाकात करेंगे. वो पीएम मोदी को रातो मच्छिंद्रनाथ की प्रतिमा भेंट करेंगे. रातो मच्छिंद्रनाथ नेपाल की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े प्रमुख देवता हैं.

लिच्छवि राजा नरेंद्रदेव रातो मच्छिंद्रनाथ का महत्व

नेपाल की पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक, लिच्छवि राजा नरेंद्रदेव रातो मच्छिंद्रनाथ को भारत के तत्कालीन कामरूप (वर्तमान असम) स्थित कामाख्या क्षेत्र से काठमांडू घाटी लेकर आए थे. धार्मिक मान्यता है कि उस समय घाटी में लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी. मच्छिंद्रनाथ को नेपाल लाने के बाद बारिश शुरू हुई थी.

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इसी तरह, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को प्रधानमंत्री शाह काठमांडू के चाबहिल स्थित चारुमती विहार से जुड़ी एक प्रतिमा तोहफे में देने की तैयारी कर रहे हैं. चारुमती विहार का इतिहास भारत के मौर्य सम्राट अशोक और उनकी बेटी चारुमती से जुड़ा हुआ है.

चारुमती विहार का इतिहास भी है खास

पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक, सम्राट अशोक अपनी बेटी चारुमती के साथ काठमांडू घाटी आए थे. चारुमती ने स्थानीय क्षेत्रीय राजकुमार देवपाल से शादी की और देवपाटन क्षेत्र में रहने लगीं. माना जाता है कि उन्होंने इसी क्षेत्र में विहार का निर्माण कराया था. ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत इसी क्षेत्र में हुई थी.

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नेपाल की इन दोनों ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी प्रतिमाओं के उपहार के जरिए प्रधानमंत्री शाह भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को दिखाने की कोशिश करेंगे.

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