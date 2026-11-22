रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर की गई उनकी पोस्ट में सबसे ज्यादा सोना-चांदी और बिटकॉइन से जुड़ी होती हैं, जिनमें फिलहाल बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है. खासतौर पर सोना-चांदी के दाम तो दनादन क्रैश (Gold-Silver Price Crash) हो रहे हैं. इस गिरावट के बीच मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक कियोसाकी का नया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने निवेशकों को बड़ा सबक दिया है.

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कियोसाकी ने किए एक के बाद एक पोस्ट

Gold-Silver Crash के बीच रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने एक्स अकाउंट से दो पोस्ट शेयर किए हैं और इनमें सोना-चांदी और बिटकॉइन के दाम गिरने का जिक्र करते हुए निवेशकों को बड़ी सलाह दी गई है. पहले पोस्ट में उन्होंने कहा कि क्रैश में सिर्फ वे लो अपने कीमती एसेट्स बेच रहे हैं, जो कमजोर हाथ वाले है. वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने Bitcoin का जिक्र करते हुए अपने सबक को दोहराया और लिखा, 'आपका मुनाफा तब बनता है, जब आप खरीदते हैं.'

CRASH: Good or Bad? Gold, silver, Bitcoin, crashing. Weak hands selling. Strong hands waiting to buy? I am most excited about Bitcoin’s crash. Waiting to buy more. Why? Many reasons such as incompetence in FED, Banks, and Bond markets. America’s debt only to grow bigger as Banksters steal our wealth via their system legally. Yet by design, there will only be 21 million Bitcoins, in total, and approximately 20 million have already by mined. As far as I know, there has never been a “money” such as Bitcoin ever before. I am wondering what will happen when 21st Bitcoin is mined? With price of Bitcoin crashing, I can’t wait to buy more coins… just because only 21 million are ever to be mined. It could be a “nothing burger”…. or the best money I’ve ever spent. What do you think? Take care…. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 20, 2026

सोना-चांदी में क्रैश अच्छा या बुरा?

'Rich Dad Poor Dad' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पहली पोस्ट देखें, तो उन्होंने इसके जरिए लोगों से सवाल किया है कि Gold-Silver Crash अच्छा है या बुरा? उन्होंने लिखा, 'सोना, चांदी, बिटक्वाइन क्रैश हो रहे हैं, लेकिन कमजोर हाथ वाले लोग बेच रहे हैं, जबकि मजबूत हाथ वाले इस गिरावट में खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं.' कियोसाकी के मुताबिक, US FED, बैंकों और बॉन्ड बाजारों की अक्षमता इसके पीछे कारण है. अमेरिका का कर्ज बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बैंक चलाने वाले लोग अपने सिस्टम से कानूनी तौर पर हमारी संपत्ति हड़पने में लगे हैं.

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बिटकॉइन पर दोहराया सबक

रॉबर्ट कियोसाकी की दोनों वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुक क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन का भी जिक्र है. जहां पहली में उन्होंने लिखा, 'मैं बिटकॉइन के क्रैश होने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हूं और ज्यादा खरीदने का इंतजार कर रहा हूं.' तो दूसरी पोस्ट में Robert Kiyosaki ने सलाह देते हुए लिखा, 'एक सबक को दोहराना चाहता हूं कि कभी भी गिरते हुए चाकू को न पकड़ें.' उन्होंने इसका मतलब बताते हुए कहा कि खरीदारी करने से पहले, गिरावट के खत्म होने का इंतजार करें.

'मैं तो अभी और इंतजार करूंगा'

कियोसाकी ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि पिछली बड़ी गिरावट के बाद, मैंने 20,000 डॉलर प्रति कॉइन के भाव पर बिटकॉइन खरीदना शुरू किया था. अब मैं फिर से बिटकॉइन के सबसे निचले स्तर यानी बॉटम (Bottom Of Bitcoin) पर आने का इंतजार करूंगा. सबक ये है कि आपका मुनाफा तब बनता है जब आप खरीदारी करते हैं, न कि तब जब आप बेचते हैं. अपना ख्याल रखें.

(नोट: सोना-चांदी या बिटकॉइन में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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