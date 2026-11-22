उत्तर प्रदेश के बरेली में साइबर ठगों ने एक मशहूर डॉक्टर को अपना शिकार बनाने की कोशिश की. ठगों ने खुद को एटीएस (ATS) का अधिकारी बताया और डॉक्टर को पूरी रात वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' रखा. इस दौरान ठगों ने डॉक्टर और उनके परिवार को काफी परेशान किया.

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डॉक्टर ने बताया कि परसों रात(शुक्रवार) करीब 7:30 से 8 बजे के बीच उनके पिता के पास एक कॉल आई. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एटीएस का अधिकारी बताया. उसने कहा कि जानकारी मिली है कि उनके बैंक अकाउंट से करीब 2.5 करोड़ रुपये एक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं. कॉल करने वाले ने दावा किया कि जांच में पता चला है कि जिन लोगों के अकाउंट में यह रकम ट्रांसफर हुई है, उनका संबंध एक आतंकवादी संगठन से है. उसने आरोप लगाया कि उनके अकाउंट का इस्तेमाल एक आतंकवादी के अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए किया गया है.

डॉक्टर के मुताबिक, इसके बाद ठगों ने उन्हें वीडियो कॉल पर रखा और कहा कि वह जिस किसी से भी मिलेंगे, उनके बारे में बिना बताए किसी से नहीं मिलेंगे. साथ ही किसी से भी बात करते समय मोबाइल फोन जेब में रखने को कहा गया.

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एनआईए चीफ से बात

डॉक्टर ने बताया कि सुबह फिर उनकी एनआईए चीफ से बात कराई गई. डॉक्टर ने बताया कि उनसे कहा गया कि अधिकारी उनके सहयोग से काफी संतुष्ट हैं. इसके बाद ठगों ने कहा कि जो पैसा उनके अकाउंट से गया है, वह मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और उनके पास उन नोटों के नंबर हैं, जो नोट के बाईं तरफ ऊपर लिखे होते हैं. उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास मौजूद पैसों के नोट नंबर से इसका मिलान किया जाएगा.

डॉक्टर के अनुसार, जब उन्होंने पूछा कि यह मिलान कैसे होगा, तो उनसे बैंक जाने के लिए कहा गया. ठगों ने उन्हें RTGS का एक फॉर्म भरकर लाने और उसमें मौजूद रकम भरने के लिए कहा. इसी दौरान डॉक्टर को शक हुआ कि ये लोग उनसे इस तरह RTGS क्यों भरवा रहे हैं. इसके बाद उन्होंने कहा कि वह तैयार होते हैं. ठगों ने उनसे पूछा कि बैंक कितनी दूर है और वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा. डॉक्टर ने बताया कि पहले उन्होंने करीब 500 मीटर की दूरी बताई थी. इसके बाद उन्होंने कहा कि बैंक जाने के दौरान फोन जेब में ही रखना.

शक हो गया था

डॉक्टर को शक हो गया कि यह साइबर ठगी का मामला है. उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया और अपने मैनेजर को तुरंत बुलाया. इसके बाद वह बैंक जाने के बजाय मैनेजर के साथ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे. उन्होंने साइबर पुलिस को पूरी घटना बताई. पुलिस ने डॉक्टर की बात सुनी और फोन पर हुई बातचीत की जानकारी ली. डॉक्टर ने बताया कि साइबर पुलिस ने उनके मोबाइल में आए मैसेज और ठगों की ओर से भेजे गए सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों को भी नोट किया. पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि वह चिंता न करें और पुलिस मामले से निपटेगी.

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शाम को हुई थी घटना की शुरुआत

डॉक्टर ने बताया कि घटना की शुरुआत परसों शाम(शुक्रवार) करीब 7 से 8 बजे के बीच हुई थी. एक महिला ने खुद को लेडी इंस्पेक्टर बताते हुए फोन किया और कहा कि एटीएस के अधिकारी उनसे बात करना चाहते हैं. इसके बाद कॉल दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी गई. उसने कहा कि वह एटीएस से बोल रहा है और डॉक्टर के नाम पर वारंट है. उसने कहा कि वह उन्हें गिरफ्तार करने आने वाला है, लेकिन उनकी उम्र करीब 70 साल होने और सभ्य व्यक्ति होने की जानकारी के बाद पहले उनसे बात करने का फैसला किया गया.

इसके बाद एक व्यक्ति ने डॉक्टर से बात की. डॉक्टर के मुताबिक, उसने कहा कि उनके खिलाफ बहुत कुछ है और एक आतंकवादी की दो तस्वीरें भी भेजीं. उसने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने अपने हुगली वाले अकाउंट से उन्हें 2.5 करोड़ रुपये दिए हैं. डॉक्टर ने कहा कि हुगली में उनका कोई अकाउंट ही नहीं है. इसके बाद उस व्यक्ति ने उनके नाम और आधार कार्ड से जुड़े अकाउंट की बात कही.

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डॉक्टर ने बताया कि ठगों ने दावा किया कि जिन आतंकवादियों को उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया है और कहा है कि उन्हें पैसा डॉक्टर ने दिया है. इसके बाद ठगों ने कहा कि उनके खिलाफ सभी सबूत मौजूद हैं और उनका मामला CID और अन्य एजेंसियों को भेजा जा रहा है. इसके बाद उन्होंने कहा कि एनआईए चीफ डॉक्टर से बात करना चाहते हैं.

पुलिस जैसी वर्दी

डॉक्टर के मुताबिक, वीडियो कॉल में एक व्यक्ति पुलिस जैसी वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसकी शक्ल पुलिसकर्मी जैसी नहीं लग रही थी. डॉक्टर को उसी समय उस पर शक हुआ. इसके बाद ठगों ने कहा कि डॉक्टर को एनआईए चीफ से बात करनी होगी. डॉक्टर ने बताया कि इसके बाद उनसे कहा गया कि उन्हें सर्विलांस पर रखा गया है और वह किसी से बात नहीं कर सकते. उन्हें यह भी कहा गया कि अगर वह किसी से बात करते हैं तो उस व्यक्ति को भी आरोपी की कैटेगरी में लाया जाएगा, चाहे वह उनका भाई या बेटा ही क्यों न हो.

डॉक्टर ने बताया कि रात में जब उनके बेटे ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनके सिर में दर्द है और उन्हें सर्वाइकल की समस्या है, इसलिए वह लेटना चाहते हैं. इसके बाद ठगों ने उनसे मोबाइल फोन अपने पास रखने और वीडियो कॉल पर बने रहने को कहा. डॉक्टर के मुताबिक, काफी देर तक वीडियो कॉल चलती रही. करीब रात 1 बजे ठगों ने कहा कि वह उनके पिता समान हैं और अब सो जाएं, क्योंकि एनआईए चीफ भी जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि सुबह 7 से 9 बजे के बीच अधिकारी आएंगे और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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हालांकि, डॉक्टर को इस पूरी बातचीत के दौरान ठगों की गतिविधियों पर शक हो गया. इसके बाद उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और पुलिस तक पहुंचे. साइबर पुलिस ने मामले की जानकारी लेने के बाद डॉक्टर को भरोसा दिलाया कि वह चिंता न करें और पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी.

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