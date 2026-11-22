अगर आप रोज-रोज एक ही तरह की दाल और सूखी सब्जियां खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ चटपटा व मजेदार खाने का मन है तो खट्टे आलू एक बेहतरीन विकल्प है. उबले हुए आलू, हींग-जीरे के तड़के और अमचूर या दही की खटास से बनने वाली यह रेसिपी स्वाद में जितनी लाजवाब होती है, बनाने में उतनी ही आसान.

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गरमा-गरम चावल, पूरी या पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वाद लगता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे चटकारे लेकर खाते हैं. आइए जानते हैं इसे मिनटों में बनाने की सबसे आसान विधि...

आवश्यक सामग्री:

उबले आलू: 4-5 (छीले और चौकोर टुकड़ों में कटे हुए)

अमचूर पाउडर (खटाई): 1 बड़ा चम्मच (या 3-4 चम्मच फेंटा हुआ दही)

जीरा: 1 छोटा चम्मच

हींग: 1/4 छोटा चम्मच

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी या लंबाई में कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा चम्मच (बारीक कद्दूकस किया हुआ)

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

गरम मसाला: 1/4 छोटा चम्मच

तेल या देसी घी: 2 बड़े चम्मच

नमक: स्वादानुसार (या सेंधा नमक)

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ (गार्निशिंग के लिए)

बनाने की विधि:

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एक कढ़ाई में तेल या देसी घी गरम करें. इसमें जीरा और हींग डालकर चटकने दें. फिर कटी हरी मिर्च और कद्दूकस किया अदरक डालकर हल्का भूनें.

अब गैस की आंच धीमी करें और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर 10-15 सेकंड के लिए भूनें.

उबले और कटे हुए आलू कढ़ाई में डालें और स्वादानुसार नमक मिलाएं. मसालों के साथ आलू को 3-4 मिनट तक मध्यम आंच पर अच्छी तरह से भूनें ताकि आलू पर मसालों की अच्छी कोटिंग हो जाए.

अब पानी में घुला हुआ अमचूर पाउडर (या फेंटा हुआ दही) और गरम मसाला मिलाएं. अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं. 2 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकने दें.

गैस बंद करें और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं. आपके चटपटे खट्टे आलू तैयार हैं; इसे गरमा-गरम चावल, पूरी या पराठे के साथ परोसें!

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