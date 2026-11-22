डिजिटल दौर में पहचान बनाने के लिए अब किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं है. आपके पास अच्छा आइडिया है और उसे लोगों तक पहुंचाने का हुनर है, तो सोशल मीडिया के जरिए भी लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है. कंटेंट क्रिएशन ने युवाओं के सामने करियर का एक नया रास्ता खोला है. राज शमानी इसकी एक मिसाल हैं. उन्होंने अपने कंटेंट और पॉडकास्ट के जरिए बड़ी पहचान बनाई है.

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हालांकि, सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना बाहर से जितना आसान और आकर्षक दिखता है, असल में यह उतना ही चुनौतीपूर्ण है. किसी की पहली वीडियो वायरल हो जाती है, तो किसी को लगातार वीडियो पोस्ट करने के बाद भी शुरुआती दौर में खास व्यूज नहीं मिलते. इसके अलावा, तारीफ के साथ आलोचना और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है.

आजतक के मास्टरक्लास में शामिल हुए कंटेंट क्रिएटर राज शमानी ने सोशल मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं को इसी पहलू पर अहम सलाह दी. उन्होंने बताया कि कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों, आलोचना और मजाक को झेलने का हौसला भी होना चाहिए. उनके मुताबिक, 100 लोग आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन दो लोग बुरा बोल दें तो अक्सर ध्यान उन्हीं दो लोगों पर चला जाता है. राज का मानना है कि दूसरों की बातों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए और अपने काम पर ध्यान बनाए रखना चाहिए.

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100 लोग करते हैं तारीफ तो दो लोगों की बुरी बातों पर क्यों देते हैं ध्यान?

राज शमानी ने युवाओं से बातचीत के दौरान इस बात की ओर भी इशारा किया कि अक्सर लोग सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के मुकाबले नकारात्मक कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं. अगर 100 लोग किसी की तारीफ कर रहे हों और दो लोग गाली दे रहे हों, तो कई बार वही दो लोगों की बातें ज्यादा दिखाई देती हैं. राज का कहना है कि उन्हें नकारात्मक कमेंट्स से कभी खास फर्क नहीं पड़ा.

उन्होंने समझाया कि अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी अपनी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो. ऐसे में उसकी परेशानी को अपने ऊपर लेने की जरूरत क्या है? राज के मुताबिक, दूसरों की बातों से अपना मूड खराब करना जिंदगी जीने का सबसे खराब तरीका है.

कंटेंट क्रिएशन में मिलती है आलोचना और मजाक

राज शमानी ने कंटेंट क्रिएशन को ऐसा क्षेत्र बताया, जहां तेजी से सफलता मिलने के साथ ही तेजी से आलोचना और मजाक का सामना भी करना पड़ सकता है. उनके मुताबिक, इस फील्ड में लोगों को जज करना सबसे आसान काम है. उनके कंटेंट पर नकारात्मक टिप्पणियां होती हैं और कई बार परिवार के लोग भी उनका मजाक उड़ा सकते हैं.

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इसका उदाहरण उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए दिया. राज ने बताया कि उनके पिता भी लंबे पॉडकास्ट को लेकर सवाल करते थे. जब राज एक से डेढ़-दो घंटे के पॉडकास्ट बनाते थे और उन पर सिर्फ 50 से 100 व्यूज आते थे, तब उनके पिता ने उनसे कहा कि जब वह पिता होकर खुद एक घंटे का पॉडकास्ट नहीं देख सकते, तो दूसरे लोग क्यों देखेंगे? और उन्हें छोटे रील्स बनाने की सलाह दी.

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