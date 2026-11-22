Garuda Purana: मृत्यु के बाद इंसान का शरीर मिट्टी में मिल जाता है. वह अपने साथ दुनिया की कोई भी चीज नहीं ले जा पाता. लेकिन हिंदू धर्म में आत्मा को लेकर एक अलग मान्यता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, शरीर का अंत होने के बाद भी व्यक्ति के कुछ संस्कार और कर्म उसके साथ बने रहते हैं. मान्यता है कि आत्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरे जन्म की ओर बढ़ती है, तब ये चीजें भी उसके साथ जुड़ी रहती हैं. आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं, जिनका साथ मृत्यु के बाद भी नहीं छूटता है.

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1. इच्छाएं और मोह

गरुड़ पुराण के अनुसार, इंसान के मन में रह गई इच्छाएं और मोह उसका पीछा नहीं छोड़ते. कई बार व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं. परिवार, पैसा और रिश्तों से ज्यादा लगाव भी इसकी वजह बनता है. हिंदू धर्म में माना जाता है कि अधूरी इच्छाएं अगले जन्म का कारण बन सकती हैं. इसलिए जीवन में मोह-माया से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

2. कर्ज का बोझ

इंसान अपने जीवन में कई बार कर्ज लेता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मौत के बाद भी कर्ज का असर खत्म नहीं होता. गरुड़ पुराण में इसे अगले जन्म से जोड़कर देखा गया है. इसलिए जीवन में लिया गया उधार समय पर चुकाने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाह दी जाती है.

3. पुण्य कर्मों का फल

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इंसान जीवन में जो भी अच्छे काम करता है, उसका फल उसे जरूर मिलता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, दान करना, दूसरों की मदद करना और जरूरतमंदों की सेवा करना पुण्य का काम है. मान्यता है कि मौत के बाद भी इंसान के अच्छे कर्मों का फल उसके साथ रहता है. इसलिए हर व्यक्ति को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और दूसरों के प्रति दया रखनी चाहिए. कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, माघ पूर्णिमा और गंगा दशहरा जैसे खास दिनों पर दान करना भी शुभ माना जाता है.

4. अच्छे और बुरे कर्म

हिंदू धर्म में कर्मों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे कामों का फल जरूर मिलता है. इसका उदाहरण महाभारत में भी देखने को मिलता है. कथा के अनुसार, बाणों की शय्या पर लेटे भीष्म पितामह ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा था कि उन्हें इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है. तब श्रीकृष्ण ने उन्हें पिछले जन्म की एक घटना याद दिलाई थी. उन्होंने बताया कि भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटों पर फेंक दिया था. इस घटना को उनके पुराने कर्मों का फल माना जाता है.

5. ज्ञान और संस्कार

मौत के बाद इंसान अपने साथ पैसा और दूसरी चीजें नहीं ले जा सकता, लेकिन जीवन में सीखी गई अच्छी बातें और संस्कार बहुत काम आते हैं. हिंदू धर्म में ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना गया है. इसलिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए. साथ ही अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए और दूसरों से सम्मान से पेश आना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि अच्छे संस्कार और ज्ञान आत्मा के साथ भी जुड़े रहते हैं.

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