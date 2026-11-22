मणिपुर से सोमालिया तक एक युवा अमूर फाल्कन (प्रवासी पक्षी) ने बिना रुके पांच हजार सात सौ किलोमीटर की उड़ान भरकर सबको हैरान कर दिया. उसने यह दूरी सिर्फ 101 घंटे यानी चार दिन और पांच घटे में पूरी की. उसकी ये उड़ान पक्षियों की अद्भुत ताकत और सहनशक्ति को दिखाती है.

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सैटेलाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, अलांग पूरी यात्रा के दौरान कहीं पर भी नहीं रुका. उसने न तो आराम किया और न ही खाने के लिए कहीं ठहरा. वह लगातार उड़ता रहा और सीधे अफ्रीकी तट तक पहुंच गया. वहीं, उसका साथी 'अपापांग' नाम का वयस्क नर अमूर फाल्कन भी प्रवास पर है. उसने 95 घंटे में लगभग चार हजार एक सौ किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अब अरब सागर के ऊपर उड़ रहा है.

इन दोनों पक्षियों ने अपनी यात्रा मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में एक विश्राम स्थल से शुरू की थी. समुद्र के ऊपर इतनी लंबी उड़ान भरने से पहले उन्होंने वहां करीब 25 दिन बिताए. इस दौरान उन्होंने भरपूर खाना खाया और खूब आराम किया.

समंदर पार 5,700 KM का सफर

अमूर फाल्कन छोटे शिकारी पक्षी होते हैं. इनका वजन लगभग 150 ग्राम होता है, लेकिन ये जीव-जगत में सबसे अद्भुत प्रवास (माइग्रेशन) करने वाले पक्षियों में से एक हैं. हर साल अमूर फाल्कन पूर्वी रूस, पूर्वोत्तर चीन और मंगोलिया में अपने प्रजनन क्षेत्रों से निकलकर दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में सर्दी वाले इलाकों में जाते हैं.

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इनका यह सफर पूर्वोत्तर भारत से होकर गुजरता है. मणिपुर और नागालैंड में इनके बड़े झुंड होते हैं. इनकी यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा अरब सागर को पार करना है. वहां ये पक्षी हज़ारों किलोमीटर तक उड़ते हैं और इस दौरान उन्हें आराम करने या खाने-पीने के लिए कहीं ज़मीन नहीं मिलती.

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महाद्वीप के पार पक्षियों की ट्रैकिंग कैसे हुई

मणिपुर अमूर फाल्कन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के तहत नवंबर 2025 में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) के वैज्ञानिकों ने अलांग और अपापांग नाम के पक्षियों पर हल्के सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाए. इन उपकरणों की मदद से शोधकर्ता पक्षियों की हर गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं कि वे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के बीच कितना समय उड़ान भरने में बिताते हैं.

तमिलनाडु के EDII में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने इन पक्षियों की यात्रा के बारे में अपडेट साझा किए हैं. 100 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ने के बाद 'अलंग' अब अफ्रीका पहुंच गया है. 'अपापांग' का सफर अब भी जारी है. इससे शोधकर्ताओं को यह समझने का एक और मौका मिलेगा कि ये छोटे पक्षी कितनी लंबी दूरी तय कर सकते हैं.

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