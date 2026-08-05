scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lay's के चिप्स वाले आलू पर छिड़ी जंग! PepsiCo के 'एकाधिकार' को किसानों ने SC में दी चुनौती

लेज़ चिप्स में इस्तेमाल होने वाली आलू की खास किस्म FL 2027 यानी FC5 को लेकर पेप्सिको और किसान संगठनों के बीच कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. विवाद कंपनी के पौध किस्म अधिकार और किसानों के बीज बचाने, उगाने और बेचने के अधिकार के बीच है.

Advertisement
X
दिल्ली हाईकोर्ट ने पेप्सिको का एकाधिकार माना था. (Photo- ITG)
दिल्ली हाईकोर्ट ने पेप्सिको का एकाधिकार माना था. (Photo- ITG)

लेज चिप्स में इस्तेमाल होने वाली आलू की खास किस्म FL 2027 यानी FC5 को लेकर पेप्सिको और किसानों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. किसान संगठनों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पेप्सिको की इस आलू की किस्म पर पौध किस्म संरक्षण से जुड़े अधिकारों को बहाल किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के अधिकार और किसानों के अधिकारों के बीच टकराव का मामला सामने है.

पूरा विवाद FL 2027 नाम की आलू की इस खास किस्म से जुड़ा है, जिसका व्यावसायिक नाम FC5 है. अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, यह किस्म चिप्स बनाने के लिए विकसित की गई है. इसमें नमी कम और ठोस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे चिप्स के लिए उपयुक्त माना जाता है. वहीं, सामान्य घरेलू इस्तेमाल के आलू की तुलना में इसे टेबल पोटैटो के तौर पर कम उपयुक्त बताया गया है.

यह भी पढ़ें: 'शक्तिशाली राष्ट्र के नाम पर छात्रों पर बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं...', सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एक्शन पर खींच दी लकीर

सम्बंधित ख़बरें

Jantar Mantar Protest
शक्तिशाली राष्ट्र के नाम पर छात्रों पर बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Car
बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर सख्ती, SC ने सरकार से मांगा जवाब
थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर कोर्ट ने क्या कहा?
क्लास 9 के बच्चों पर न थोपें 3 भाषाएं...' सुप्रीम कोर्ट में CBSE की पॉलिसी
Supreme Court
राजस्थान की नदियों में बह रहा तेजाबी पानी! SC ने सरकार को लगाई फटकार
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है (Photo: PTI)
‘जंतर-मंतर की जगह नया प्रदर्शन स्थल बने’, SC ने माना गंभीर मुद्दा

पेप्सिको का कहना है कि FL 2027 को उसके समूह से जुड़े प्लांट ब्रीडर ने विकसित किया था और कंपनी ने भारत में इस किस्म के लिए 2016 में पेटेंट पंजीकरण किया. कंपनी का दावा है कि इस पंजीकरण के तहत उसे इस किस्म के उत्पादन, बिक्री और व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े विशेष अधिकार मिले हैं.

Advertisement

खास आलू पर क्या है किसानों की राय?

दूसरी तरफ किसानों और किसान अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 किसानों को संरक्षित किस्मों के बीज को बचाने, इस्तेमाल करने, बोने, दोबारा बोने, आपस में बदलने और बेचने का अधिकार देता है. कानून की धारा 39(1)(iv) में किसानों के इन अधिकारों का प्रावधान है, हालांकि ब्रांडेड बीज की बिक्री पर सीमा भी लगाई गई है.

इस मामले की जड़ 2019 के उस विवाद में भी है, जब पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पर FL 2027 किस्म की कथित व्यावसायिक खेती को लेकर कानूनी कार्रवाई की थी. बाद में कंपनी ने किसानों के खिलाफ दायर मुकदमे वापस ले लिए थे. इसके बाद इस किस्म पर कंपनी के अधिकार और किसानों के अधिकारों को लेकर बहस तेज हुई.

यह भी पढ़ें: NEET PG कटऑफ पर विवाद, पर्सेंटाइल घटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेप्सिको का एकाधिकार माना था

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 में पेप्सिको की अपील पर निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कंपनी के FL 2027 पंजीकरण को बहाल कर दिया था. अब किसान संगठनों की चुनौती के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है.

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का बड़ा सवाल यही है कि FL 2027 जैसी संरक्षित पौध किस्म पर कंपनी के विशेष अधिकार और किसानों को कानून से मिले बीज बचाने, उगाने और बेचने के अधिकार के बीच संतुलन कैसे तय किया जाए. यही फैसला आगे भारत में पौध किस्म संरक्षण और किसान अधिकारों के बीच रिश्ते के लिए अहम हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कल का मौसम: 6 अगस्त को यूपी के 52 जिलों के लिए IMD का लेटेस्ट अपडेट, मानसून की बारिश से लेकर तेज धूप का अलर्ट |
    सेंसेक्स छुएगा 1 लाख का आंकड़ा... IT सेक्टर बनेगा डार्क हॉर्स! इस दिग्गज ने की भविष्यवाणी |
    Pimples on skin: बारिश के मौसम में स्किन पर क्यों निकलते हैं ज्यादा पिंपल, डॉक्टर से जानें कैसे करें इनसे बचाव |
    यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट हुआ पास, सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला- ‘युवा, किसान और महिला विरोधी’ |
    'माफी मांगे वरना...', रणबीर कपूर को एक्ट्रेस की चेतावनी, बोलीं- बीफ खाने वाला नहीं बन सकता राम |
    Navpancham Rajyog 2026: कुछ घंटों बाद बनेगा नवपंचम राजयोग, 22 अगस्त तक मालामाल रहेंगी 3 राशियां |
    'उनको बोलना है तो ज्ञानवापी पर बोलें', केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर तीखा वार |
    BGT 2027: ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड? भारत से टेस्ट सीरीज़ पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, नहीं खेलेेगी प्रैक्टिस मैच |
    'उन्होंने गलती से झंडा गलत पकड़ा होगा...', तिरंगा विवाद मामले में उमर अब्दुल्ला ने किया महबूबा मुफ्ती का बचाव |
    सहारनपुर में 4 करोड़ के मकान पर 22 करोड़ का हाउस टैक्स, 2 करोड़ के पानी बिल पर पीड़ित बोला- हेलीकॉप्टर से लाये थे क्या?
    Advertisement