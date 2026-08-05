Pimples on skin: बारिश के मौसम में स्किन पर क्यों निकलते हैं ज्यादा पिंपल, डॉक्टर से जानें कैसे करें इनसे बचाव

बारिश के मौसम में कई तरह के बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं. इससे स्किन पर पिंपल निकलने की समस्या बढ़ जाती है. डॉक्टरों के पास ओपीडी में हर दिन इस समस्या के केस आ रहे हैं. इस मौसम में स्किन पर पिंपल निकलने से कैसे बचाएं. किन बातों का ध्यान रखें इस बारे में जानना जरूरी है.

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मानसून के मौसम हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. इससे स्किन पर ज्यादा पसीना और तेल आने लगता है. यह पसीना और तेल कई तरह के बैक्टीरिया के साथ मिलकर स्किन के पोर्स को ब्लॉक करने लगता है. इससे फिर स्किन पर पिंपल्स और ब्लैकहेड्स होने लगते हैं. इसके अलावा, इस मौसम में कई लोग भारी या ऑयली मॉइश्चराइजर भी लगाते हैं. इससे भी पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे स्किन पर पिंपल निकलने की आशंका रहती है.

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पिंपल की समस्या से बचाव के लिए क्या करें

नोएडा के कैलाश अस्पताल में डर्मेटोलॉजी विभाग में डॉ अनामिका शर्मा ने इस बारे में बताया है. वह कहती हैं कि बारिश के मौसम में स्किन पर पिंपल की समस्या काफी बढ़ जाती है. ओपोडी में रोज इस तरह के कुछ केस आते हैं. युवाओं में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है. पिंपल्स से बचाव के लिए दिन में दो बार किसी हल्के, फेस क्लींजर से चेहरा साफ करें. चेहरा बार-बार धोने से बचें क्योंकि इससे स्किन पर और ज्यादा तेल बन सकता है. इस मौसम में जरूरी यह भी है कि लोग ऑयल-फ्री स्किनकेयर और सनस्क्रीन का उपयोग करें. इससे ये फायदा होता है कि पोर्स बंद नहीं होते हैं.

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यह गलतियां न करें नहीं तो पिंपल कंट्रोल नहीं होंगे

डॉ शर्मा बताती हैं कि पिंपल को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है. इसके लिए आप चेहरे को गंदे हाथों से छूने से बचें. अगर पिंपल्स निकल गया है तो उसको फोड़ें बिलकुल नहीं, क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ सकता है और पिंपल वाली जगह पर दाग पड़ जाता है. इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर सब चीजों का ध्यान रखने के बाद भी पिंपल कम नहीं हो रहे हैं तो कभी भी खुद से दवाएं न लें. इस मामले में डॉक्टर से सलाह जरूर लें. खुद से ली कोई दवा या क्रीम स्किन को और ज्यादा खराब कर सकती है.



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