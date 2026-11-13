केरलम: ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का खुलासा! आरोपी के घर से 101 ग्राम MDMA और 3.6 लाख कैश बरामद

केरलम के मालप्पुरम जिले में पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक 38 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है. उसके घर से 101.57 ग्राम MDMA बरामद हुआ है. पुलिस को मौके से 3.6 लाख रुपये कैश, डिजिटल तराजू, जिप-लॉक पाउच और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी बेंगलुरु से बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदकर मालप्पुरम में बेचता था.

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल राज उर्फ दिलू के रूप में हुई है. वह मालप्पुरम जिले के इरिंगल्लूर इलाके में कल्लक्कायम के पास रहता है. शुक्रवार सुबह पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर यह कार्रवाई की.

पुलिस के मुताबिक, टीम को आरोपी के घर में ड्रग्स रखे होने की सूचना मिली थी. इसके बाद वेंगारा पुलिस और जिला एंटी-नारकोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स की संयुक्त टीम ने उसके घर की तलाशी ली.

इस दौरान आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी में 99.27 ग्राम MDMA मिला. वहीं, दीवार में बनी अलमारी के एक ड्रॉअर से 2.30 ग्राम और बरामद हुआ. इस तरह कुल 101.57 ग्राम MDMA जब्त किया गया. पुलिस ने मौके से ड्रग्स पैक करने में इस्तेमाल होने वाले जिप-लॉक पाउच, डिजिटल तराजू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कब्जे में लिए.

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बेंगलुरु से लाकर मालप्पुरम में बेचता था ड्रग्स

पुलिस का कहना है कि दिल राज बेंगलुरु से बड़ी मात्रा में MDMA खरीदता था और फिर उसे मालप्पुरम जिले में बेचता था. उसके पास से मिली नकदी को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस कारोबार में उसके साथ और कौन-कौन शामिल था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का एक रिश्तेदार भी हाल ही में बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ था. अब पुलिस दोनों मामलों के बीच किसी संभावित कड़ी की जांच कर रही है.

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