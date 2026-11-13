scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरलम: ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का खुलासा! आरोपी के घर से 101 ग्राम MDMA और 3.6 लाख कैश बरामद

मलप्पुरम में पुलिस और डीएएनएसएएफ की टीम ने गुप्त सूचना पर एक घर की तलाशी लेकर 101.57 ग्राम MDMA और 3.6 लाख रुपये नकद जब्त किए, जबकि 38 साल के दिल राज को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बेंगलुरु से बड़ी मात्रा में ड्रग्स लाकर जिले में बेचता था.

Advertisement
X
मालप्पुरम में आरोपी के घर से MDMA और नकदी बरामद हुआ (Representational)
मालप्पुरम में आरोपी के घर से MDMA और नकदी बरामद हुआ (Representational)

केरलम के मालप्पुरम जिले में पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक 38 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है. उसके घर से 101.57 ग्राम MDMA बरामद हुआ है. पुलिस को मौके से 3.6 लाख रुपये कैश, डिजिटल तराजू, जिप-लॉक पाउच और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी बेंगलुरु से बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदकर मालप्पुरम में बेचता था.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल राज उर्फ दिलू के रूप में हुई है. वह मालप्पुरम जिले के इरिंगल्लूर इलाके में कल्लक्कायम के पास रहता है. शुक्रवार सुबह पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर यह कार्रवाई की.

पुलिस के मुताबिक, टीम को आरोपी के घर में ड्रग्स रखे होने की सूचना मिली थी. इसके बाद वेंगारा पुलिस और जिला एंटी-नारकोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स की संयुक्त टीम ने उसके घर की तलाशी ली.

सम्बंधित ख़बरें

चरमपंथी समूहों से संबंध के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है (Representational)
आतंकी समूहों से कनेक्शन के शक में पुलिस ने युवक को दबोचा
केरलम में खिलाड़ियों के लिए कानून बदलेगा (File-PTI)
केरलम: नया कानून लाकर अटके हुए पुरस्कार बांटेगी सरकार
राजीव चंद्रशेखर ने परीक्षा की तारीख बदलने का अनुरोध किया है (Photo-PTI)
पोंगाला के दिन CBSE परीक्षा, बीजेपी ने की तारीख बदलने की मांग
शिगेला संक्रमण के नए मामले मिलने के बाद निगरानी तेज कर दी गई है (Representational-Reuters)
केरलम: शिगेला का बढ़ रहा खतरा, एक साल में 75 मामले
पिकअप वाहन का ब्रेक फेल होने से गाड़ी खाई में जा गिरी (Representational)
केरलम: सामने बस और नीचे गहरी खाई! बाल-बाल बचा पिकअप ड्राइवर

इस दौरान आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी में 99.27 ग्राम MDMA मिला. वहीं, दीवार में बनी अलमारी के एक ड्रॉअर से 2.30 ग्राम और बरामद हुआ. इस तरह कुल 101.57 ग्राम MDMA जब्त किया गया. पुलिस ने मौके से ड्रग्स पैक करने में इस्तेमाल होने वाले जिप-लॉक पाउच, डिजिटल तराजू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कब्जे में लिए.

यह भी पढ़ें: सांबा में मिला पाकिस्तानी ड्रोन, इंटरनेशनल बॉर्डर से 800 मीटर दूर BSF ने खेत से किया बरामद

Advertisement

बेंगलुरु से लाकर मालप्पुरम में बेचता था ड्रग्स

पुलिस का कहना है कि दिल राज बेंगलुरु से बड़ी मात्रा में MDMA खरीदता था और फिर उसे मालप्पुरम जिले में बेचता था. उसके पास से मिली नकदी को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस कारोबार में उसके साथ और कौन-कौन शामिल था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का एक रिश्तेदार भी हाल ही में बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ था. अब पुलिस दोनों मामलों के बीच किसी संभावित कड़ी की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पत्नी नहीं बना रही थी संबंध, शादी के 5 महीने बाद दूल्हे ने की शिकायत, साढ़ु ने पीट-पीटकर कर दी हत्या |
    'क्या है भाई आज शाम... रोज यही बहाने', CM योगी के दौरे से पहले अधूरा काम देख ठेकेदार पर भड़कीं हापुड़ की DM कविता मीणा! |
    तीन गुना बढ़ जाएगी आपकी पेंशन? 19 नवंबर को फैसले वाला दिन |
    ब्रिटेन में 13 साल की बच्ची से रेप के मामले में पाकिस्तानी मूल के 3 दोषी करार, दो आरोपी इस्लामाबाद फरार! |
    INS चिल्का में हुआ सबसे बड़े अग्निवीर बैच का पासिंग आउट परेड |
    'पंजाबी हूं इसलिए कभी छठ नहीं मनाया', अब छठी मैया की भक्ति में डूबे आयुष्मान खुराना, बोले- आंखों में आंसू आ गए |
    छठ पर थी एक्सपायर्ड घी को रीसाइकिल कर मार्केट में खपाने की तैयारी, पटना में 18 लाख रुपये का स्टॉक जब्त |
    गोरा बनाने के नाम पर जहर, पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम में मिला खतरनाक मर्करी |
    असम के काजीरंगा में बड़ा हादसा, 20 लोगों की मौत की आशंका, ट्रक में जा घुसा टेम्पो-ट्रैवलर |
    IND vs NZ: 'कोई गेंद अनप्लेएबल नहीं...', 244 रनों से हार पर गौतम गंभीर भड़के, कोहली-रोहित-श्रेयस की लगा दी क्लास
    Advertisement