'हम पर मिलिट्री अटैक का खतरा', न्यूक्लियर पर UN एजेंसी को ईरान की दो टूक

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी (IAEA) से साफ कहा है कि जब तक उस पर सैन्य हमलों का खतरा बना रहेगा, तब तक परमाणु ठिकानों के निरीक्षण को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती. ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगातार मिल रही हमले की धमकियों का हवाला दिया है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, IAEA की एक गोपनीय रिपोर्ट शुक्रवार को सदस्य देशों के बीच शेयर की गई. इसमें बताया गया कि ईरान ने इस महीने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा था कि मौजूदा हालात तब तक नहीं बदलेंगे, जब तक संकट की असली वजहों का समाधान नहीं होता और परमाणु निगरानी के लिए जरूरी परिस्थितियां बहाल नहीं की जातीं.

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इजरायल-अमेरिका के हमलों के बाद निरीक्षण बंद

जून 2025 में इजरायल और अमेरिका ने 12 दिन तक चली जंग के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे. इसके बाद से ईरान ने प्रभावित ठिकानों पर IAEA के निरीक्षकों को जाने की अनुमति नहीं दी है. एजेंसी ईरान के 60 फीसदी तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार की स्थिति की भी पुष्टि नहीं कर पाई है.

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ईरान ने हालांकि कहा है कि वह अपनी परमाणु निगरानी से जुड़ी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं, IAEA ने कहा है कि परमाणु ठिकानों और सामग्री की जानकारी नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है. एजेंसी ने निरीक्षण जल्द शुरू करने की जरूरत बताई है.

ईरान ने अमेरिकी सरकार की उस पेशकश पर भी चिंता जताई है, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वालों को 2 करोड़ डॉलर तक इनाम देने की बात कही गई है. तेहरान ने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने की मांग की है.

इस्फहान प्लांट की जानकारी नहीं

जून 2025 के बाद IAEA ने सिर्फ बुशहर परमाणु बिजली संयंत्र का निरीक्षण किया है. यह जांच 12 से 15 सितंबर के बीच हुई थी. वहां रूस से आया 4.5 फीसदी तक संवर्धित यूरेनियम इस्तेमाल होता है. IAEA ने इस्फहान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को लेकर भी चिंता जताई है. एजेंसी को न तो इसकी सही लोकेशन पता है और न ही यह जानकारी है कि वहां परमाणु सामग्री मौजूद है या नहीं. हमले शुरू होने के दिन निरीक्षकों को यहां जाना था, लेकिन दौरा रद्द हो गया.

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ईरान के पास 440.9 किलो संवर्धित यूरेनियम

IAEA के मुताबिक, ईरान के पास 440.9 किलो यूरेनियम है, जिसे 60 फीसदी तक संवर्धित किया गया है. हथियार बनाने के लिए 90 फीसदी संवर्धन स्तर की जरूरत होती है. एजेंसी प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा था कि इस भंडार से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, अगर ईरान हथियार बनाने का फैसला करे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास पहले से परमाणु हथियार हैं. ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है, जबकि IAEA और पश्चिमी देशों का कहना है कि तेहरान ने 2003 तक संगठित परमाणु हथियार कार्यक्रम चलाया था.

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