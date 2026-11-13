scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हम पर मिलिट्री अटैक का खतरा', न्यूक्लियर पर UN एजेंसी को ईरान की दो टूक

ईरान ने आईएईए से कहा कि सैन्य हमलों का खतरा रहने तक परमाणु निगरानी और निरीक्षण बहाली पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती. एजेंसी ने परमाणु ठिकानों और सामग्री की जानकारी की कमी पर चिंता जताते हुए निरीक्षकों की जल्द वापसी और स्थिति साफ करने पर जोर दिया.

Advertisement
X
ईरान के कथित परमाणु साइट की सेटेलाइट इमेज. (Photo: AP)
ईरान के कथित परमाणु साइट की सेटेलाइट इमेज. (Photo: AP)

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी (IAEA) से साफ कहा है कि जब तक उस पर सैन्य हमलों का खतरा बना रहेगा, तब तक परमाणु ठिकानों के निरीक्षण को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती. ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगातार मिल रही हमले की धमकियों का हवाला दिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, IAEA की एक गोपनीय रिपोर्ट शुक्रवार को सदस्य देशों के बीच शेयर की गई. इसमें बताया गया कि ईरान ने इस महीने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा था कि मौजूदा हालात तब तक नहीं बदलेंगे, जब तक संकट की असली वजहों का समाधान नहीं होता और परमाणु निगरानी के लिए जरूरी परिस्थितियां बहाल नहीं की जातीं.

यह भी पढ़ें: ईरान जंग के लिए अब भी तैयार, बंदर अब्बास में किया जोल्फगार मिसाइल का प्रदर्शन

सम्बंधित ख़बरें

IAEA Iran report, Isfahan enrichment plant
IAEA को नहीं पता इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट की लोकेशन, बढ़ी चिंता
Iran Zolfaghar missile
ईरान जंग के लिए तैयार, बंदर अब्बास में दिखाई जोल्फगार मिसाइल
ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार पर हमला किया. (File Photo)
ईरान ने बहरीन में किया हमला, 'अमेरिकी अर्ली-वर्निंग रडार' को बनाया निशाना
ज़मीन के नीचे मिसाइलों का जखीरा, ईरान ने US को दी धमकी?
court demo
ईरान के लिए जासूसी कर रहे दो लोग दोषी करार, पत्रकारों की रेकी का आरोप

इजरायल-अमेरिका के हमलों के बाद निरीक्षण बंद

जून 2025 में इजरायल और अमेरिका ने 12 दिन तक चली जंग के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे. इसके बाद से ईरान ने प्रभावित ठिकानों पर IAEA के निरीक्षकों को जाने की अनुमति नहीं दी है. एजेंसी ईरान के 60 फीसदी तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार की स्थिति की भी पुष्टि नहीं कर पाई है.

Advertisement

ईरान ने हालांकि कहा है कि वह अपनी परमाणु निगरानी से जुड़ी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं, IAEA ने कहा है कि परमाणु ठिकानों और सामग्री की जानकारी नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है. एजेंसी ने निरीक्षण जल्द शुरू करने की जरूरत बताई है.

ईरान ने अमेरिकी सरकार की उस पेशकश पर भी चिंता जताई है, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वालों को 2 करोड़ डॉलर तक इनाम देने की बात कही गई है. तेहरान ने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने की मांग की है.

इस्फहान प्लांट की जानकारी नहीं

जून 2025 के बाद IAEA ने सिर्फ बुशहर परमाणु बिजली संयंत्र का निरीक्षण किया है. यह जांच 12 से 15 सितंबर के बीच हुई थी. वहां रूस से आया 4.5 फीसदी तक संवर्धित यूरेनियम इस्तेमाल होता है. IAEA ने इस्फहान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को लेकर भी चिंता जताई है. एजेंसी को न तो इसकी सही लोकेशन पता है और न ही यह जानकारी है कि वहां परमाणु सामग्री मौजूद है या नहीं. हमले शुरू होने के दिन निरीक्षकों को यहां जाना था, लेकिन दौरा रद्द हो गया.

यह भी पढ़ें: ईरान की मिसाइल सिटी से अमेरिका में हलचल! यूरोप तक हमले की धमकी, क्या बढ़ेगी जंग?

Advertisement

ईरान के पास 440.9 किलो संवर्धित यूरेनियम

IAEA के मुताबिक, ईरान के पास 440.9 किलो यूरेनियम है, जिसे 60 फीसदी तक संवर्धित किया गया है. हथियार बनाने के लिए 90 फीसदी संवर्धन स्तर की जरूरत होती है. एजेंसी प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा था कि इस भंडार से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, अगर ईरान हथियार बनाने का फैसला करे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास पहले से परमाणु हथियार हैं. ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है, जबकि IAEA और पश्चिमी देशों का कहना है कि तेहरान ने 2003 तक संगठित परमाणु हथियार कार्यक्रम चलाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Rajasthani Kalmi Vada Recipe: दाल-बाटी तो बहुत खा ली, अब ट्राई करें राजस्थान का कुरकुरा कलमी वड़ा, नोट करें रेसिपी |
    झारखंड में 14 साल की आदिवासी लड़की ने कांग्रेस विधायक पर लगाया रेप का आरोप, FIR दर्ज |
    आर्मी जवान ने ट्रेन में टीटीई को पीटा! मारपीट का वीडियो हुआ वायरल |
    Air Pollution : उम्र 30 की, फेफड़े 50 साल के, जहरीली हवा से समय से पहले बूढ़े हो रहे लंग्स |
    केरलम: ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का खुलासा! आरोपी के घर से 101 ग्राम MDMA और 3.6 लाख कैश बरामद |
    केरलम: महाराष्ट्र के युवक पर आतंकी कनेक्शन का शक, पुलिस ने दबोचा |
    पत्नी नहीं बना रही थी संबंध, शादी के 5 महीने बाद दूल्हे ने की शिकायत, साढ़ू ने पीट-पीटकर कर दी हत्या |
    'क्या है भाई आज शाम... रोज यही बहाने', CM योगी के दौरे से पहले अधूरा काम देख ठेकेदार पर भड़कीं हापुड़ की DM कविता मीणा! |
    तीन गुना बढ़ जाएगी आपकी पेंशन? 19 नवंबर को फैसले वाला दिन |
    ब्रिटेन में 13 साल की बच्ची से रेप के मामले में पाकिस्तानी मूल के 3 दोषी करार, दो आरोपी इस्लामाबाद फरार!
    Advertisement