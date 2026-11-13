Air Pollution : उम्र 30 की, फेफड़े 50 साल के, जहरीली हवा से समय से पहले बूढ़े हो रहे लंग्स

सोचिए, किसी व्यक्ति की उम्र महज 30 साल है, लेकिन उसके फेफड़े 50 साल के व्यक्ति जितना ही काम कर पा रहे हैं. सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है. देश के जाने-माने लंग ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. अरविंद कुमार ऐसे मरीजों को देख चुके हैं, जिनके फेफड़ों की क्षमता उनकी उम्र के हिसाब से काफी कम हो चुकी है. इन मरीजों के शरीर की उम्र भले ही 30 साल है लेकिन फेफड़ों की सेहत 50 साल के व्यक्ति जैसी हो गई. डॉक्टर इसके पीछे बढ़ते वायु प्रदूषण को एक बड़ी वजह मानते हैं.

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दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह चिंता और गंभीर है, क्योंकि यहां हर साल लोग लंबे समय तक जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं .सवाल यह है कि क्या प्रदूषण चुपचाप हमारे फेफड़ों को उम्र से पहले बूढ़ा कर रहा है? क्या बिना किसी लक्षण के भी फेफड़ों की क्षमता कम हो सकती है? ऐसे कई सवालों का जवाब जानने के लिए Aajtak.in ने मेदांता – द मेडिसिटी हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉ. अरविंद कुमार से बातचीत की है.

डॉ. अरविंद कुमार बताते हैं कि फेफड़ों की उम्र का अंदाजा उनके काम करने की क्षमता से लगाया जाता है. इसके लिए पल्मोनरी फंक्शन और स्पाइरोमेट्री जैसे टेस्ट किए जाते हैं. टेस्ट में पता चला है कि कई लोगों में कम उम्र में ही फेफड़ों की क्षमता काफी घट गई है. ये दर्शाता है कि लोगों के फेफड़े समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं. उम्र बढ़ने के साथ फेफड़ों की क्षमता में कुछ कमी आना सामान्य है, लेकिन प्रदूषण, धूम्रपान और दूसरी वजहों से यह गिरावट कम उम्र में ही हो रही है. कई मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल है, लेकिन फेफड़े 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति जैसे हो गए हैं.

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प्रदूषण बढ़ने से फेफड़ों को नुकसान कैसे होता है?

प्रदूषण लंग्स को काफी नुकसान करता है. प्रदूषित हवा में मौजूद छोटे- छोटे कण सांस के जरिए लंग्स में जाते हैं और वहां पर गंभीर असर करते हैं. प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण सांस की नलियों में सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं, इससे खांसी, गले में परेशानी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. प्रदूषण का संपर्क कम होने पर इन लक्षणों में सुधार भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक प्रदूषण झेलने से फेफड़ों की क्षमता पर असर हो सकता है. इससे लोगों में अस्थमा से लेकर सोओपीडी जैसी बीमारियां होने का भी रिस्क होता है. चिंता की बात यह है कि प्रदूषण से होने वाला नुकसान कई मामलों में परमानेंट हो सकता है.

AQI सुधरने से फेफड़ों को हुआ नुकसान ठीक हो जाता है?

प्रदूषण को लेकर एक आम धारणा है कि सर्दियां खत्म होते ही खतरा भी खत्म हो जाता है. लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है. प्रदूषण से होने वाला नुकसान हमेशा एक जैसा नहीं होता, कुछ असर अस्थायी होते हैं, जबकि कुछ मामलों में फेफड़ों को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है. लंबे समय तक प्रदूषण झेलने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. कुछ मामलों में डैमेज परमानेंट हो सकता है.

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कोई लक्षण नहीं है, तो भी फेफड़ों की जांच करवानी चाहिए?

यह जरूरी नहीं है कि फेफड़ों को नुकसान होने पर हर व्यक्ति को तुरंत इसके लक्षण महसूस हों. डॉ. अरविंद के मुताबिक, जिन इलाकों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहता है, वहां बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भी अपने फेफड़ों की सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए.

खासकर जिन लोगों को लगातार खांसी रहती है या जिनकी धूम्रपान की हिस्ट्री है, उन्हें फेफड़ों की जांच करानी चाहिए. युवाओं में फेफड़ों की क्षमता का पता लगाने के लिए PFT और स्पाइरोमेट्री जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं. बच्चों और बुजुर्गों में भी जरूरत के हिसाब से फिनो और ऑडियोमेट्री टेस्ट किए जा सकते हैं.

फेफड़ों को डिटॉक्स करने का दावा कितना सच?

बाजार में फेफड़ों को साफ करने के नाम पर कई तरह के दावे भी सामने आते है. कहीं खास डाइट से लंग्स डिटॉक्स करने की बात होती है, तो कहीं 15 मिनट ऑक्सीजन लेने से फेफड़े साफ होने का दावा किया जाता है. डॉ. अरविंद कुमार ऐसी बातों को लेकर आगाह करते हैं. उनका कहना है कि फेफड़ों को साफ करने का कोई जादुई तरीका नहीं है. न कोई खास डाइट, न इनहेल करने का कोई तरीका और न ही कुछ देर ऑक्सीजन लेने से फेफड़ों में जमा प्रदूषण बाहर निकाला जा सकता है. फेफड़ों की अपनी प्राकृतिक सफाई व्यवस्था होती है, लेकिन गंभीर नुकसान को किसी डिटॉक्स तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता.

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एयर प्यूरीफायर और मास्क लगाना कितना फायदेमंद?

डॉ. अरविंद कुमार एक अहम बात की ओर ध्यान दिलाते हैं. वह कहते हैं कि हर व्यक्ति पूछता है कि प्रदूषण से अपने फेफड़ों को कैसे बचाएं, लेकिन यह सवाल बहुत कम लोग करते हैं कि प्रदूषण कम कैसे किया जाए. आखिर कोई व्यक्ति महीनों तक एक कमरे में बंद नहीं रह सकता. नौकरी और दूसरे जरूरी कामों के लिए उसे बाहर निकलना ही पड़ता है.घर में HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर लगाने से कमरे के अंदर मौजूद प्रदूषण के बारीक कण कम किए जा सकते हैं. बाहर निकलते समय सही फिटिंग वाला N95 मास्क भी मददगार हो सकता है, लेकिन इसको भी आप हर समय हीं लगा सकते हैं.

डॉ. अरविंद कहते हैं कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग मास्क पहनें या घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं. जब तक धूल, धुआं और प्रदूषण फैलाने वाले सोर्स पर रोक लगाने के लिए गंभीरता से काम नहीं होगा और लोग खुद भी पॉल्यूशन को कम करने में योगदान नहीं देंगे, तब तक फेफड़ों को पूरी तरह सुरक्षित रखना मुश्किल रहेगा.



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