झारखंड में 14 साल की आदिवासी लड़की ने कांग्रेस विधायक पर लगाया रेप का आरोप, FIR दर्ज

झारखंड में एक 14 साल की आदिवासी लड़की ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. लड़की सिमडेगा जिले की रहने वाली है. उसका आरोप है कि उसे पढ़ाई और स्कूल में एडमिशन दिलाने का भरोसा देकर रांची के विधायक आवास ले जाया गया था. वहां उससे घरेलू काम कराया जाता था और विरोध करने पर मारपीट की जाती थी.

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पुलिस को दिए गए लिखित आवेदन में लड़की ने आरोप लगाया है कि 5 अगस्त 2026 को रांची स्थित विधायक आवास में उसके साथ जबरदस्ती की गई. उसने यह भी दावा किया कि विरोध करने पर उसका मुंह बंद कर दिया गया और किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई.

पढ़ाई और एडमिशन का भरोसा देकर ले जाने का आरोप

लड़की के मुताबिक, वह मई 2026 तक अपने गांव में रह रही थी. इसी दौरान एमा बड़ा और जोसिमा खाखा नाम की दो महिलाएं उसे पढ़ाई कराने और स्कूल में एडमिशन दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गईं.

लड़की द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि पहले उसे सिमडेगा स्थित विधायक आवास ले जाया गया. इसके बाद रांची के विधायक आवास में रहने और काम करने के लिए कहा गया. लड़की का आरोप है कि वहां उससे घरेलू काम कराया जाता था. काम में देरी होने या ठीक से काम नहीं करने पर उसे गाली दी जाती थी और पीटा जाता था.

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उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और दूसरे लोगों के सामने भी उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था.

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5 अगस्त की घटना को लेकर लगाए गंभीर आरोप

शिकायत में लड़की ने आरोप लगाया है कि 5 अगस्त 2026 को रांची स्थित विधायक आवास में विधायक भूषण बाड़ा ने उसके साथ जबरदस्ती की. उसके मुताबिक, विरोध करने पर उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया गया और मारपीट कर चुप कराया गया.

लड़की ने दावा किया कि अगले दिन सुबह उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे मारकर फेंक दिया जाएगा. इसके बाद वह किसी तरह वहां से निकलकर अपने गांव चली गई.

तबीयत बिगड़ने और इलाज से जुड़ी परेशानी का भी जिक्र

आवेदन में लड़की ने बताया है कि सितंबर में वह अपनी दीदी के पास चली गई थी. उसे शुरुआत में पीरियड्स नहीं होने पर गर्भ ठहरने का पता नहीं चला. उसके मुताबिक, 22 अक्टूबर को उसे तेज ब्लीडिंग होने लगी.

लड़की ने शिकायत में कहा है कि डॉक्टर से जांच कराने पर उसे बताया गया कि बच्चा खराब हो चुका है. उसने यह भी लिखा है कि अब तक उसका पीरियड्स सामान्य नहीं हुआ है.

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पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग

लड़की ने पुलिस से पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. उसने विधायक भूषण बाड़ा के अलावा एमा बड़ा और जोसिमा खाखा के खिलाफ भी कार्रवाई की अपील की है.

शिकायत में लड़की ने अपनी सुरक्षा की चिंता भी जताई है. उसका कहना है कि आरोपी प्रभावशाली हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. उसने पुलिस से सुरक्षा देने और मामले की जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है.

अमर बाउरी ने मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग की

इस मामले पर BJP नेता अमर कुमार बाउरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के जरिए उन्हें सिमडेगा के कांग्रेस विधायक और नाबालिग आदिवासी लड़की से जुड़े गंभीर आरोपों की जानकारी मिली है.

सिमडेगा (झारखंड) के कांग्रेस विधायक एवं एक नाबालिग आदिवासी युवती से संबंधित एक बेहद ही खौफनाक व सनसनीखेज मामला 'द भारत मित्र' मीडिया चैनल की रिपोर्ट के माध्यम से संज्ञान में आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसकी अविलंब जांच कराकर सच समाज के सामने लाया जाए। अगर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो यह बेहद ही खौफनाक कृत्य हुआ है। @NCWIndia @PMOIndia @JharkhandCMO @HMOIndia @ncsthq — Amar Kumar Bauri (@amarbauri) November 12, 2026

अमर बाउरी ने मुख्यमंत्री से मामले की तुरंत जांच कराने और सच्चाई सामने लाने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो यह बेहद गंभीर मामला है.

खुद पर लगे आरोपों पर क्या बोले कांग्रेस विधायक?

अपने ऊपर लगे आरोपों पर कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने सफाई दी है. उन्होंने सभी आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताते हुए कहा कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए विरोधी और कुछ असामाजिक तत्व इस तरह के आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कुछ निष्कासित लोगों पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया.

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भूषण बाड़ा ने कहा कि उनके यहां आने वाली लड़की एक बेहद गरीब परिवार से है. उनके मुताबिक, उनके पास कई बच्चे पढ़ने आते हैं. वे किसी को सर्वेंट के तौर पर नहीं रखते, बल्कि बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं. उन्होंने बताया कि उनके यहां कोई मिडिल स्कूल में पढ़ता है, कोई हाई स्कूल में और कोई कॉलेज में. कुछ बच्चे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जिसका खर्च वह खुद उठाते हैं.

विधायक ने कहा कि सिमडेगा पिछड़ा जिला है और उनकी सोच है कि यहां के गरीब परिवारों के बच्चे भी आगे बढ़ें. इसी उद्देश्य से वह बच्चों की मदद करते हैं. उन्होंने कहा कि वह जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका कुछ विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा है.

भूषण बाड़ा ने मीडिया से भी अपील की कि किसी भी आरोप पर खबर दिखाने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में किसी एक पक्ष की बात सुनकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए. चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों पक्षों को जगह मिलनी चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाने वाले शख्स पर भी सवाल उठाए और उसके पुराने मीडिया संस्थान से जुड़े विवाद का जिक्र किया. हालांकि, इस संबंध में उन्होंने जो बातें कहीं, वे उनके अपने दावे हैं.

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कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह आरोप लगाने वाले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है और वह कानूनी कार्रवाई करेंगे.

जांच में सहयोग करने के सवाल पर भूषण बाड़ा ने कहा कि वह जांच से भाग नहीं रहे हैं और पूरी तरह सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा, "मैं गलती नहीं किया हूं. मैं यहीं अपने घर में हूं. जिसे जो पूछना है, वह आ सकता है."

उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया में खबरें देखने के बाद हुई. उनके मुताबिक, कांग्रेस के प्रदेश कमिटी के सदस्य, कार्यकर्ता और परिवार के लोग उनके साथ हैं. उन्होंने दावा किया कि सिमडेगा जिले और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग उनके काम और पृष्ठभूमि को जानते हैं.

भूषण बाड़ा ने एक बार फिर इसे साजिश और झूठा आरोप बताया. उन्होंने कहा कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे.

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