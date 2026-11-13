केरलम: महाराष्ट्र के युवक पर आतंकी कनेक्शन का शक, पुलिस ने दबोचा

केरल के पलक्कड़ जिले में महाराष्ट्र के एक युवक को चरमपंथी समूहों से संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान 27 साल के गुरुमुर्ति के तौर पर हुई है.

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गुरुमूर्ति महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित भारथ खांडीवेली वेस्ट का रहने वाला है. वह पलक्कड़ जिले में ओट्टापालम पुलिस थाने की सीमा के तहत आने वाले इलाके में दूध के एक बूथ पर काम कर रहा था.

पुलिस के मुताबिक, खुफिया सूचना के आधार पर गुरुवार को त्रिशूर ईस्ट पुलिस थाने में एक केस दर्ज किया गया था. सूचना में कहा गया था कि चरमपंथी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने कुछ लोग राज्य में छिपे हुए हैं.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

यह केस गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धारा 18 के तहत दर्ज किया गया है. यह धारा आतंकी वारदात की साजिश रचने, उसकी कोशिश करने या ऐसी गतिविधि में मदद करने से जुड़े मामलों से संबंधित है.

मामला दर्ज होने के बाद त्रिशूर सिटी पुलिस की एक स्पेशल टीम गुरुमुर्ति की तलाश में जुट गई. इसके बाद टीम ने गुरुवार रात करीब 11 बजे आरोपी को ओट्टापालम इलाके में उसके किराये के ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस के मुताबिक, गुरुमूर्ति पलक्कड़ जिले में रहते हुए एक दूध के बूथ पर काम कर रहा था. उसके खिलाफ खूफिया सूचना के आधार पर केस दर्ज किया गया था. इसी मामले के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तारी और आरोपी की जांच से जुड़ी ज्यादा जानकारी बाद में साझा की जाएगी.

फिलहाल महाराष्ट्र के नवी के रहने वाले गुरुमुर्ति की पलक्कड़ से गिरफ्तारी के बाद इलाके में सनसनी मच गई है. पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धारा 18 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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