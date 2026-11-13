Rajasthani Kalmi Vada Recipe: दाल-बाटी तो बहुत खा ली, अब ट्राई करें राजस्थान का कुरकुरा कलमी वड़ा, नोट करें रेसिपी

Rajasthani Kalmi Vada Recipe: शाम की चाय का मजा तभी दोगुना हो जाता है, जब इसके साथ कुछ गरमा-गरम और चटपटा खाने को मिल जाए. आमतौर पर लोग चाय के साथ पकौड़े, समोसे या नमकीन खाना पसंद करते हैं लेकिन हर बार एक ही तरह के स्नैक्स खाकर कई बार बोरियत होने लगती है. ऐसे में आप राजस्थान का मशहूर कलमी वड़ा ट्राई कर सकते हैं. यह टेस्टी स्नैक चने की दाल और कुछ चुनिंदा मसालों से तैयार किया जाता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम कलमी वड़ा स्वाद में इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद बार-बार खाने का मन करेगा.
इसकी सबसे खास बात इसे बनाने का तरीका है. कलमी वड़े को पहले नॉर्मल वड़े की तरह तला जाता है और फिर लंबी पट्टियों में काटकर दोबारा फ्राई किया जाता है. इससे इसमें अच्छा कुरकुरापन आ जाता है. आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और शाम की चाय के अलावा मेहमानों के आने पर भी सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं राजस्थानी कलमी वड़ा बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है और इसे बनाने का आसान तरीका क्या है.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1/2 कप चने की दाल
2 हरी मिर्च
1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
1 चुटकी हींग
1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर
1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
स्वादानुसार नमक
तलने के लिए तेल