Rajasthani Kalmi Vada Recipe: दाल-बाटी तो बहुत खा ली, अब ट्राई करें राजस्थान का कुरकुरा कलमी वड़ा, नोट करें रेसिपी

Rajasthani Kalmi Vada Recipe: शाम की चाय का मजा तभी दोगुना हो जाता है, जब इसके साथ कुछ गरमा-गरम और चटपटा खाने को मिल जाए. आमतौर पर लोग चाय के साथ पकौड़े, समोसे या नमकीन खाना पसंद करते हैं लेकिन हर बार एक ही तरह के स्नैक्स खाकर कई बार बोरियत होने लगती है. ऐसे में आप राजस्थान का मशहूर कलमी वड़ा ट्राई कर सकते हैं. यह टेस्टी स्नैक चने की दाल और कुछ चुनिंदा मसालों से तैयार किया जाता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम कलमी वड़ा स्वाद में इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद बार-बार खाने का मन करेगा.

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इसकी सबसे खास बात इसे बनाने का तरीका है. कलमी वड़े को पहले नॉर्मल वड़े की तरह तला जाता है और फिर लंबी पट्टियों में काटकर दोबारा फ्राई किया जाता है. इससे इसमें अच्छा कुरकुरापन आ जाता है. आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और शाम की चाय के अलावा मेहमानों के आने पर भी सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं राजस्थानी कलमी वड़ा बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है और इसे बनाने का आसान तरीका क्या है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1/2 कप चने की दाल

2 हरी मिर्च

1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1 चुटकी हींग

1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर

1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए तेल

राजस्थानी कलमी वड़ा कैसे बनाते हैं?

राजस्थानी कलमी वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल को अच्छी तरह धो लें. अब इसे 5-6 घंटे या रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें. तय समय बाद दाल का पानी निकाल दें और इसे मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि दाल को बहुत बारीक न पीसें. अब पिसी हुई दाल को एक बड़े बाउल में निकाल लें. इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरा धनिया, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें. इसके बाद हाथों की मदद से मिश्रण के छोटे-छोटे वड़े बना लें. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें वड़े डालें और मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक तल लें. जब वड़े अच्छी तरह सिक जाएं, तो इन्हें निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें. अब इन वड़ों को लंबाई में पतली पट्टियों में काट लें. इसके बाद इन्हें दोबारा गर्म तेल में डालकर हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई करें. इससे वड़ों में बाजार जैसा कुरकुरापन आ जाएगा. बस तैयार हैं आपके स्वादिष्ट राजस्थानी कलमी वड़े. इन्हें गर्मागर्म हरी चटनी, लहसुन की चटनी या टमाटर सॉस के साथ सर्व करें. शाम की चाय के साथ इनका चटपटा और कुरकुरा स्वाद हर किसी को पसंद आएगा.

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