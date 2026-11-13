आर्मी जवान ने ट्रेन में टीटीई को पीटा! मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

सेना के जवान और महिला टीटीई के बीच टिकट को लेकर हुई बहस के वीडियो के बाद टीटीई-सैनिक की बीच हाथापाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक शख्स टीटीई के साथ हाथापाई कर रहा है और इस शख्स को आर्मी का जवान बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि टीटीई और आर्मी के जवान के बीच ट्रेन में गाली-गलौच के बाद मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये शख्स आर्मी का जवान है और ट्रेन की जानकारी सामने नहीं है.

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वायरल हो रहे वीडियो के साथ कहा जा रहा है कि ये लड़ाई आर्मी के जवान और टीटीई के बीच हुई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले कथित आर्मी का जवान टीटीई पर गुस्सा करते हुए नजर आ रहा है और उसके बाद वो टीटीई को ट्रेन के एक कोने में हाथ से दबा लेता है. इसके साथ ही शख्स टीटीई की पिटाई करता नजर आ रहा है. वहीं, वीडियो में सुनाई दे रहा है कि टीटीई कह रहा है कि उसने गाली क्यों दी. अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये हाथापाई किस बात को लेकर हुई है.

Kalesh b/w a TTE and an Army man inside a local train after the Army man verbally abused the TTE. https://t.co/a2OTbt854P — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 13, 2026

वीडियो के वायरल होने के बाद अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कई लोगों का कहना है कि वर्दी मिलने के बाद जवानों को इस तरह से दादागिरी नहीं करनी चाहिए. वहीं, कुछ लोग आर्मी जवान का पक्ष लेते दिख रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि दोनों अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जवानों को कंफर्म टिकट होने के बाद छुट्टी पर भेजा जाना चाहिए. वीडियो को कई सोशल अकाउंट से शेयर किया गया है.

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इससे पहले एक महिला टीटीई और एक आर्मी जवान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों टिकट को लेकर बहस कर रहे थे. इस वीडियो में आर्मी जवानों के बिना टिकट यात्रा करने का मामला था, जिसमें महिला टीटीई पेनल्टी देने और चालान बनाने की बात कर रही थीं. वहीं, आर्मी के जवान बोल रहे हैं कि वो जल्दी में चढ़ गए और टिकट नहीं उनके पास. इसके बाद दो आर्मी जवान और टीटीई के बीच तीखी बहस हो जाती है, जिसका वीडियो वायरल है.

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