बॉलीवुड की 10 क्लासिक फिल्में जो हर Gen Z को देखनी चाहिए

सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है. यह समय के साथ बदलते समाज, उसकी सोच और इंसानी भावनाओं का ऐसा दस्तावेज है, जो हर पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ता है. आज की Gen Z पीढ़ी के लिए पुरानी फिल्में देखना सिर्फ अतीत में झांकना नहीं, बल्कि अपने वर्तमान को बेहतर तरीके से समझने का जरिया भी है.

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प्यासा, आनंद, शोले, जाने भी दो यारो, मासूम, परिंदा, जो जीता वही सिकंदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सत्या और दिल चाहता है जैसी फिल्में इंसान के वजूद, संघर्ष, रिश्तों, दोस्ती, प्यार और समाज की कई परतों को सामने रखती हैं.

1. प्यासा (1957). गुरु दत्त की यह बेहतरीन फिल्म एक संवेदनशील शायर की कहानी है, जिसे समाज ठुकरा देता है. उसकी मौत की खबर फैलते ही दुनिया उसे सिर आंखों पर बिठा लेती है. यह फिल्म दिखाती है कि कला और इंसान की कद्र कई बार जीते-जी नहीं होती. सोशल मीडिया और 'वैलिडेशन' वाले आज के दौर में यह बात जेन जी के लिए बेहद प्रासंगिक है.

2. आनंद (1971). राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की यह फिल्म जिंदगी को खुलकर जीने का सलीका सिखाती है. कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से जूझता आनंद हर पल खुश रहता है और दूसरों को भी हंसाता है. मानसिक तनाव और एंग्जायटी से जूझती आज की पीढ़ी के लिए यह फिल्म किसी थेरेपी से कम नहीं है.

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3. शोले (1975). भारतीय सिनेमा की इस सबसे बड़ी कल्ट फिल्म में दोस्ती, बदला, एक्शन और कॉमेडी का बेजोड़ मेल है. जय-वीरू की दोस्ती और गब्बर सिंह का खौफ आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा हैं. सिनेमा की भाषा और कहानी कहने के अंदाज को समझने के लिए इसे देखना जरूरी है.

4. जाने भी दो यारो (1983). कुंदन शाह की यह ब्लैक कॉमेडी फिल्म भ्रष्टाचार, मीडिया और सिस्टम पर तीखा व्यंग्य करती है. दो फोटोग्राफरों की नजर से दिखाई गई यह कहानी आज भी उतनी ही ताजा लगती है. इसका क्लाइमेक्स भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन कॉमेडी सीन्स में गिना जाता है.

5. मासूम (1983). शेखर कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म रिश्तों की जटिलता, माफी और स्वीकार्यता को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है. एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में जब पति के नाजायज बेटे की एंट्री होती है, तो भावनाओं का तूफान खड़ा हो जाता है. इसे बिना किसी मेलोड्रामा के पर्दे पर उतारा गया है.

6. परिंदा (1989). विधु विनोद चोपड़ा की इस फिल्म ने बॉलीवुड में गैंगस्टर ड्रामा की परिभाषा बदल दी थी. नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के दमदार अभिनय से सजी यह फिल्म हिंसा के चक्रव्यूह और दो भाइयों के रिश्ते की त्रासदी को बेहद असली तरीके से दिखाती है.

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7. जो जीता वही सिकंदर (1992). मंसूर खान की यह कमिंग-ऑफ-एज फिल्म दोस्ती, पहले प्यार, क्लास डिवाइड और खुद को साबित करने की जिद पर आधारित है. कॉलेज के दिनों की मस्ती और साइकिल रेस के रोमांच के साथ यह फिल्म आज के युवाओं की महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों से सीधा जुड़ती है.

8. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995). इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में रोमांस को नई पहचान दी. राज और सिमरन की प्रेम कहानी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है. यह परिवार की रजामंदी और परंपराओं के सम्मान के साथ अपनी पसंद पर अड़े रहने की कहानी भी है.

9. सत्या (1998). राम गोपाल वर्मा की यह फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड का असली और कच्चा चेहरा दिखाती है. भीखू म्हात्रे और सत्या के किरदारों के जरिए यह बताती है कि अपराध की दुनिया में चमक-दमक नहीं, बल्कि सिर्फ बर्बादी और खालीपन है.



10. दिल चाहता है (2001). फरहान अख्तर की इस फिल्म ने बॉलीवुड में आधुनिक दोस्ती और शहरी युवाओं की सोच को नया आयाम दिया. तीन दोस्तों की अलग-अलग प्रेम कहानियां और उनके रिश्तों में आने वाले उतार-चढ़ाव आज की पीढ़ी की जीवनशैली और भावनात्मक समझ के बेहद करीब हैं.

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ये क्लासिक फिल्में मनोरंजन से आगे बढ़कर इंसान के वजूद, उसके संघर्ष और रिश्तों की गहराई को टटोलती हैं. आज के तेज रफ्तार डिजिटल दौर में, जब देखने के लिए सामग्री की भरमार है, ये कहानियां अपनी जड़ों से जुड़े रहने और सिनेमाई कला की असल ताकत को महसूस करने का जरिया बन सकती हैं.

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