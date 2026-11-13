पत्नी नहीं बना रही थी संबंध, शादी के 5 महीने बाद दूल्हे ने की शिकायत, साढ़ू ने पीट-पीटकर कर दी हत्या

बिहार के बेगूसराय में शादी के महज पांच महीने बाद एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि पत्नी के साथ संबंध नहीं बनने और वैवाहिक विवाद की शिकायत साढ़ू से करना एक युवक को भारी पड़ गया. दीपावली के दिन हुए विवाद में साढ़ू, उसकी पत्नी और परिजनों ने कथित तौर पर युवक के साथ मारपीट की. सिर पर बैट से हमला किए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल युवक की गुरुवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई.

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मृतक की पहचान परिहारा थाना क्षेत्र के परिहारा गांव निवासी अमरेश चौधरी के 30 वर्षीय बेटे अभय चौधरी के रूप में हुई है. जून 2026 में अभय की शादी मल्हीपुर निवासी नंदनी कुमारी से हुई थी. यह रिश्ता अभय के चचेरे भाई प्रवीण चौधरी ने अपनी साली से कराया था. परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और इसी बात को लेकर लगातार विवाद चल रहा था.

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परिजनों के मुताबिक, शादी के पांच महीने में नंदनी सिर्फ तीन बार ससुराल आई. वह हर बार कुछ दिन रहने के बाद किसी न किसी बहाने मायके लौट जाती थी. अभय के बार-बार कहने के बावजूद वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती थी. परिवार का दावा है कि पत्नी ने इस मामले में अपनी दिलचस्पी नहीं होने की बात भी कही थी. ससुराल में रहने का दबाव बनाने पर घर से भागने और आत्महत्या करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.

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शादी कराने वाले चचेरे भाई से की शिकायत, दीपावली पर हुआ विवाद

मृतक के पिता अमरेश चौधरी ने बताया कि शादी के समय भी दुल्हन चार दिन तक अपने मायके में रही थी. इसके बाद वह ससुराल आई और करीब 17 दिन रहने के बाद फिर मायके चली गई. इस दौरान अभय को पता चला कि उसकी पत्नी उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती. उसने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

अमरेश चौधरी के मुताबिक, अभय ने इस परेशानी की शिकायत पत्नी के मायके वालों और शादी कराने वाले अपने चचेरे भाई प्रवीण चौधरी से भी की थी. आरोप है कि लड़की के परिजनों ने जवाब दिया कि वह जैसे रहना चाहती है, उसे वैसे ही रहने दिया जाए. जब उसका मन होगा, तभी वह पति के साथ रहेगी. मृतक के पिता का दावा है कि इस शिकायत के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव और बढ़ गया.

दीपावली के दिन नंदनी का ससुराल में फिर विवाद हुआ. इसके बाद वह अपने मायके वालों को बुलाकर वहां चली गई. इसकी जानकारी मिलने पर प्रवीण चौधरी भी अपने परिवार के साथ अभय के घर पहुंच गया. आरोप है कि वहां पहले अभय के माता-पिता के साथ मारपीट की गई और फिर अभय के सिर पर बैट से हमला कर दिया गया. इसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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सिर पर बैट से हमला, पटना में चल रहा था इलाज

घटना के बाद घायल अभय को पहले बेगूसराय सदर अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे पटना रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था. हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि प्रवीण चौधरी, उसकी पत्नी और अन्य परिजनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.

अमरेश चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने बेटे की शादी में काफी पैसा खर्च किया था और दहेज भी नहीं लिया था. उनका कहना है कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, इसके बावजूद शादी के बाद बहू की हर मांग पूरी करने की कोशिश की गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लड़की के मायके वाले रोजाना अंडा, मांस, मछली और पनीर खिलाने की बात कहते थे, जबकि उनके लिए रोज इस तरह का इंतजाम करना संभव नहीं था. पिता का आरोप है कि बेटे के वैवाहिक जीवन की परेशानी की शिकायत करने पर उसे पीट-पीटकर मार डाला गया.

पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा तो सड़क पर उतरे लोग

अभय के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जब उसे गांव लाया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने परिहारा-बखरी सड़क पर हंगामा करते हुए जाम लगा दिया. सूचना मिलने पर बखरी डीएसपी कुंदन कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराने की कोशिश की. हालांकि, परिजनों और ग्रामीणों का विरोध जारी रहा.

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प्रदर्शन कर रहे लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की. साथ ही, उनका आरोप था कि हत्या में शामिल अन्य लोगों के नाम भी एफआईआर में शामिल नहीं किए गए हैं. फिलहाल दर्ज मामले में मृतक के चचेरे भाई सह साढ़ू प्रवीण चौधरी और उसके परिजनों को आरोपी बनाया गया है. परिवार का दावा है कि लड़की के मायके के अन्य लोग भी मारपीट में शामिल थे, लेकिन उन्हें नामजद नहीं किया गया.

परिजन वारदात में शामिल सभी लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों के खिलाफ परिजनों को शिकायत है, उनके नाम अलग से आवेदन देकर दिए जा सकते हैं. पुलिस उस आवेदन के आधार पर भी जांच और आवश्यक कार्रवाई करेगी.

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मारपीट की प्राथमिकी अब हत्या के मामले में होगी तब्दील

डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि अभय की मां ने 12 नवंबर को परिहारा थाना में प्रवीण चौधरी और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. इसी बीच इलाज के दौरान अभय की मौत हो गई. अब इस मामले को हत्या की धाराओं में तब्दील किया जाएगा.

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हत्या की वजह के सवाल पर डीएसपी ने बताया कि अभय की शादी उसके चचेरे भाई प्रवीण चौधरी ने अपनी साली से कराई थी. शादी के बाद पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे. इसी विवाद को लेकर मारपीट और हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वहीं, परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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