सोशल मीडिया पर दिखने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है. ऐसा ही एक मामला केरलम से सामने आया है. यहां 17 साल की लड़की को फेयरनेस क्रीम लगाने के बाद किडनी की गंभीर बीमारी हो गई. डॉक्टरों के मुताबिक, उसके शरीर में मरकरी (पारे) की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी. क्रीम की जांच में भी मरकरी तय सीमा से बहुत ज्यादा मिला है.

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दरअसल, लड़की ने यह क्रीम इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखने के बाद खरीदी थी. इन वीडियो में दावा किया गया था कि क्रीम से पिंपल, दाग-धब्बे और त्वचा का कालापन दूर हो जाएगा. अब इस मामले में केरल राज्य बाल अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है.

एक साल तक इस्तेमाल करती रही क्रीम

मलप्पुरम के एस्टर MIMS मदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि लड़की ने इंस्टाग्राम पर क्रीम का एड देखा था. इसके बाद उसने वीडियो में दिए गए व्हाट्सऐप नंबर पर संपर्क किया. फिर उसने क्रीम मंगवाई. लड़की ने बताया कि शुरुआत में क्रीम का असर अच्छा लगा. इसलिए उसने कई और बोतलें मंगवाईं. वह करीब एक साल तक इसका इस्तेमाल करती रही.

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कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. उसका ब्लड प्रेशर अचानक कम होने लगा. वह कई बार बेहोश भी हुई. उसके पैरों में सूजन आ गई. चलने और सीढ़ियां चढ़ने में भी परेशानी होने लगी. इसके बाद परिवार उसे अस्पताल ले गया.

लड़की का इलाज कर रहीं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरी एस ने बताया कि जांच में उसके खून और शरीर में पारे की मात्रा बहुत ज्यादा मिली. पारा किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. इससे खून साफ करने की उसकी क्षमता प्रभावित होती है.

डॉक्टर ने बताया कि लड़की को मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नाम की गंभीर किडनी बीमारी हुई है. समय पर इलाज न मिले तो आगे और दिक्कतें हो सकती हैं. डॉक्टर ने बताया कि क्रीम की जांच में पारे की मात्रा 12,500 पार्ट्स प्रति मिलियन (ppm) मिली. जबकि इसकी सामान्य स्वीकार्य सीमा एक ppm से कम होनी चाहिए. डॉक्टर ने क्रीम में मौजूद पारे को लड़की की बीमारी की वजह बताया है.

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कंपनी ने जवाब देना बंद किया, परिवार करेगा केस

लड़की ने बताया कि उसने अपनी तबीयत बिगड़ने की जानकारी कंपनी को दी थी. शुरुआत में कंपनी ने कहा कि उसकी शिकायत बड़े अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी. लेकिन बाद में कंपनी ने उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया.

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अब परिवार कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस करने की तैयारी कर रहा है. परिवार ने फिलहाल क्रीम का नाम सार्वजनिक नहीं किया है.

मीडिया में मामला सामने आने के बाद केरल राज्य बाल अधिकार आयोग ने खुद संज्ञान लिया. आयोग ने इस मामले में केस दर्ज किया है. साथ ही शनिवार को कई विभागों से जवाब मांगा है. इनमें स्वास्थ्य सेवा निदेशक, राज्य पुलिस प्रमुख, ड्रग्स कंट्रोलर और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण शामिल हैं. संबंधित अस्पताल के अधीक्षक से भी जवाब मांगा गया है.

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डॉक्टरों ने लोगों को ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से सावधान रहने की सलाह दी है. खासकर उन क्रीम से, जो कम समय में गोरा करने या त्वचा की परेशानी तुरंत दूर करने का दावा करती हैं. डॉक्टरों का कहना है कि त्वचा से जुड़ी कोई परेशानी हो तो स्पेशलिस्ट से सलाह लें. सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों के भरोसे ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें.

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