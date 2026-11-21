बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ता दिख रहा है. देश के नाराइल जिले में 50 से ज्यादा घरों और कई दुकानों में आग लगा दी गई. बताया जा रहा है कि जिन घरों को निशाना बनाया गया, उनमें अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों की संपत्तियां भी शामिल हैं.

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आगजनी की यह घटना शुक्रवार दोपहर कालिया नगरपालिका के बेंदर चार गांव में हुई. स्थानीय दमकल अधिकारी के मुताबिक, आग में 20 से 25 परिवारों के 50 से ज्यादा घर जल गए. हालांकि, प्रशासन ने नुकसान का आंकड़ा इससे कम बताया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, यह घटना BNP के दो नेताओं की मौत के बाद हुई है. दोनों नेताओं की मौत एक पार्टी जुलूस पर हुए हमले में घायल होने के बाद हुई थी.

दमकल की टीम को गांव पहुंचने में लगे चार घंटे

कालिया फायर सर्विस के अधिकारी हुमायूं कबीर ने बताया कि दमकल विभाग को शुक्रवार शाम करीब 4 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. लेकिन गांव तक पहुंचने वाले रास्तों पर पेड़ रखे हुए थे. इस वजह से दमकल की टीम तुरंत मौके पर नहीं पहुंच सकी.

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Hindu genocide starts again in Narail of Bangladesh last night. It resembles 25th March of 1971, when Hindus are killed, women raped and their houses are burnt. 🥵 In India Neha Bora, Prashant Bhushan wants this type of regime change. https://t.co/cNYHkJxo2Q — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) November 21, 2026

टीम रात करीब 8 बजे गांव पहुंची. तब तक ज्यादातर आग बुझ चुकी थी. हुमायूं कबीर के मुताबिक, कम से कम 20 से 25 परिवारों के 50 से ज्यादा घर जल गए. बारदिया बाजार की कई दुकानों में भी आग लगाई गई.

वहीं, कालिया के प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद जिन्नातुल इस्लाम ने नुकसान का अलग आकलन दिया. उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ मौके पर पहुंचने पर 15 से 20 घरों में तोड़फोड़ मिली. कई घरों में आग भी लगाई गई थी. प्रभावित संपत्तियों में अवामी लीग के पूर्व सांसद कबीरुल हक मुक्ती का पुश्तैनी घर भी शामिल है.

अवामी लीग समर्थकों के घरों को निशाना बनाने का आरोप

बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग के अध्यक्ष हुसैन सद्दाम ने आरोप लगाया कि स्थानीय BNP कार्यकर्ताओं ने अवामी लीग समर्थकों के सैकड़ों घरों में आग लगाई. उन्होंने कहा कि इन घरों में हिंदू समुदाय के लोगों के घर भी शामिल हैं. सद्दाम ने घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप लगाया.

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इन घटनाओं को BNP नेता तारिक रहमान के बयान से जोड़ा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तारिक रहमान ने दो दिन पहले संसद में अपने भाषण के दौरान अवामी लीग को दोबारा उठने से पहले कुचलने की बात कही थी. हालांकि, पुलिस ने अभी तक हमले के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है.

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#BangladeshUnderBNP: Just two days ago, in his closing speech to Parliament, Tarique Rahman said he wants to crush Awami League's head "before it can rise again." Today, the homes of hundreds of Awami League supporters in Narail, many of them in minority Hindu communities, were set on fire, vandalised and looted by local BNP activists. When a so-called head of government stands in Parliament and calls for crushing millions of citizens simply for being his political opponents, the fires that follow are no coincidence. This is a declaration being carried out, and that is the definition of state-sponsored persecution. And the media? Silent. #StateSponsoredPersecution #Narail #Bangladesh #MediaBlackout — Hussain Saddam (@saddamhussainbd) November 21, 2026

इससे पहले बुधवार शाम कालिया के बेंदर चार इलाके में BNP का एक जुलूस निकाला गया था. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अवामी लीग के सदस्यों पर हिंसा का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान जुलूस पर हमला हुआ. इसमें तीन लोग घायल हो गए और कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई.

घायलों में शामिल शाहिनुर मोल्ला और सोहेल मोल्ला की इलाज के लिए खुलना ले जाते समय मौत हो गई. BNP नेताओं ने इस हमले के लिए अवामी लीग के सदस्यों को जिम्मेदार बताया है. पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है.

दिसंबर में लौटने की तैयारी कर रही हैं शेख हसीना

यह हिंसा ऐसे समय हुई है, जब शेख हसीना ने दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने वापसी के लिए नए यात्रा दस्तावेज भी मांगे हैं. उनकी पार्टी अवामी लीग अपने समर्थकों को जुटाने की कोशिश कर रही है. वहीं, BNP के नेतृत्व वाली सरकार ने नए दस्तावेज देने की मांग खारिज कर दी है. सरकार का कहना है कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.

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नाराइल के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अल मामून सिकदर ने कहा है कि मामले में आगे की जानकारी के साथ बयान जारी किया जाएगा. फिलहाल पुलिस जुलूस पर हमले और उसके बाद हुई आगजनी की जांच कर रही है.

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