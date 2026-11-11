MP में बिक रही खतरनाक पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीम, किडनी-नर्वस सिस्टम कर देगी खराब

गोरा होने की चाहत कैसे जानलेवा साबित हो सकती है, इसका खौफनाक सच सामने आया है. खूबसूरत दिखने के लिए चेहरे पर लगाई जाने वाली एक क्रीम आपकी किडनी, नर्वस सिस्टम और दिमाग तक को नुकसान पहुंचा सकती है. पाकिस्तान मेड फेयरनेस क्रीम गौरी में मरकरी यानी पारे की बेहद खतरनाक मात्रा पाए जाने का दावा सामने आया है. महाराष्ट्र में इस क्रीम पर प्रतिबंध के बावजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में ये क्रीम खुलेआम बिक रही है. यानी गोरेपन के नाम पर चेहरे पर लगाया जा रहा है जहरीला केमिकल.

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गोरेपन का दावा…चेहरे पर निखार का वादा और इसके पीछे छिपा ऐसा खतरनाक जहर जो आपकी त्वचा से होते हुए शरीर के भीतर तक पहुंच सकता है. पहले स्किन पर असर…फिर किडनी, नर्वस सिस्टम और लंबे समय तक संपर्क होने पर दिमाग तक को नुकसान का खतरा. ये है पाकिस्तान मेड फेयरनेस क्रीम गौरी, जो भोपाल की दुकानों, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 150 से 800 रुपये तक में आसानी से उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है. भोपाल में कॉस्मेटिक के सबसे बड़े मार्केट चौक बाज़ार में चोरी छिपे और ऑनलाइन साइट्स पर आसानी से यह क्रीम बिक रही है. इसके कवर पर भी लिखा है ‘मेड इन पाकिस्तान’.

खुलासे का ये है सबसे डरावना पहलू

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेरणा शर्मा के मुताबिक़ इस क्रीम में मरकरी यानी पारे का स्तर 5700 PPM पाया गया है. जबकि सुरक्षित सीमा 1 PPM से कम बताई जा रही है. यानी दावा है कि मरकरी का स्तर निर्धारित सीमा से 5700 गुना तक ज्यादा है. मरकरी कोई साधारण केमिकल नहीं. इसका लंबे समय तक संपर्क शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. त्वचा के जरिए शरीर में पहुंचने वाला पारा किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है और सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसका असर कई बार तुरंत दिखाई भी नहीं देता.

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डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेरणा शर्मा के मुताबिक मरकरी त्वचा में मेलानिन के उत्पादन को प्रभावित करता है. मेलानिन वही पिगमेंट है, जो हमारी त्वचा के रंग को निर्धारित करता है. जब इसका उत्पादन प्रभावित होता है तो त्वचा का रंग हल्का दिखाई देने लगता है. लेकिन ये कोई प्राकृतिक खूबसूरती नहीं.

गोरेपन के लिए शरीर को गंभीर खतरे में डालने का सौदा

महाराष्ट्र में 18 से ज्यादा महिलाओं की किडनी खराब होने की खबरों ने इस क्रीम को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब मध्य प्रदेश सरकार भी हरकत में आई है. मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को जांच और कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं. अब सवाल सिर्फ क्रीम की बिक्री का नहीं. सवाल है उन लोगों की सेहत का जो अनजाने में अपने चेहरे पर जहर लगा रहे हैं!

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया कि पुलिस पता लगाने में जुटी है कि व्यापारिक प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट भारत में कैसे पहुंच रहे हैं? कौन है इस नेटवर्क का सप्लायर? कौन है बिचौलिया? और कौन है जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर मुनाफा कमा रहा है? पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच और एनालिसिस कर रही है और कार्रवाई की तैयारी है.

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इस पूरे मामले ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब बेहद जरूरी है. क्या गोरा होने की चाहत में हम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं? क्या प्रतिबंधित विदेशी प्रोडक्ट्स हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर घरों तक पहुंच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल. क्या खूबसूरत दिखने की कीमत अब अपनी किडनी और अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगी? गोरेपन के नाम पर बिकती इस क्रीम का सच अब जांच के घेरे में है.



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