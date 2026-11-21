मध्य प्रदेश के इंदौर में 50 लाख रुपये की संपत्ति के लालच ने एक परिवार को उजाड़ दिया. जिस बेटे पर पिता और बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी पर दोनों की हत्या की खौफनाक साजिश रचने का आरोप है. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक 26 वर्षीय हर्ष यादव ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पहले पिता की हत्या की और फिर अगले ही दिन अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने नाबालिग साथी को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी हर्ष फरार है.

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दरअसल, सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का यह मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित कालानी नगर का है. 19 नवंबर को घर के अंदर हर्षिता यादव का शव मिला था. उसके मुंह पर स्कार्फ बंधा हुआ था. शुरुआती जांच में गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में मृतका का भाई हर्ष एक अन्य युवक के साथ दिखाई दिया. इसके बाद पुलिस का शक गहराने लगा.

इसी बीच हातोद थाना क्षेत्र में हर्षिता के पिता राजू यादव का शव मिलने से जांच ने नया मोड़ ले लिया. राजू पेशे से ऑटो चालक थे. पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि उन्होंने मल्हारगंज स्थित अपना मकान करीब 50 लाख रुपये में बेचा था. इस रकम में से 25 लाख रुपये उन्होंने अपनी बेटी हर्षिता को दे दिए थे. बाकी पैसों को लेकर बेटे हर्ष के साथ उनका विवाद चल रहा था.

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पैसों के विवाद में रची दोहरे हत्याकांड की साजिश

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, संपत्ति की रकम को लेकर चल रहे विवाद में हर्ष ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि पहले राजू यादव की हत्या कर उनका शव हातोद क्षेत्र में ठिकाने लगाया गया. इसके अगले ही दिन बहन हर्षिता की भी गला घोंटकर हत्या कर दी गई.

एक ही परिवार में पिता और बेटी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, फरार हर्ष यादव की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं. पुलिस को मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का इंतजार है. उसके पकड़े जाने के बाद ही इस दोहरे हत्याकांड की पूरी साजिश, हत्या की वजह और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका से पर्दा उठ सकेगा.

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