उत्तर प्रदेश के काशी की देव दीपावली इस बार कई मायनों में खास होने वाली है. गंगा के घाटों से लेकर शहर के तालाबों तक 11 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे. शाम को दशाश्वमेध घाट पर गंगा की भव्य महाआरती होगी. इसके बाद चेत सिंह घाट पर लेज़र शो, दशाश्वमेध और अस्सी घाट के सामने ड्रोन शो दिखाए जाएंगे. काशी विश्वनाथ धाम के सामने ग्रीन आतिशबाजी भी होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को सुरक्षा और सुविधाओं का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं.

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देव दीपावली 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाएगी. इससे पहले 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर गंगा महोत्सव आयोजित होगा. चारों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. सीएम योगी ने इनमें स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, इस बार काशी के सभी पक्के घाटों, गंगा के सामने रेतीले किनारे और शहर के 100 से ज्यादा तालाबों पर 11 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे. स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के बनाए दीप भी इसमें शामिल होंगे. वहीं, सीएम योगी ने कहा कि देव दीपावली की रौनक सिर्फ घाटों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे शहर, सारनाथ और ग्रामीण इलाकों में भी उत्सव का माहौल दिखना चाहिए.

नावों के लिए पहली बार बनेगा दो तरफा रास्ता

पिछले साल गंगा में नावों की भीड़ से हुई परेशानी को देखते हुए इस बार नमो घाट से अस्सी घाट तक दो तरफा रास्ता बनाया गया है. नावें नमो घाट से अस्सी घाट की ओर जाएंगी और वापसी में गंगा के दूसरी तरफ रेतीले किनारे के पास से लौटेंगी. डीजल से चलने वाली नावों के साथ जिले के बाहर से आने वाली नावों पर भी रोक रहेगी. NDRF, जल पुलिस और बाढ़ राहत बल की टीमें लगातार निगरानी करेंगी.

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सुरक्षा के लिए 27 वॉच टावर, 31 जगह पार्किंग

श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने के लिए घाटों को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब-सेक्टर में बांटा गया है. निगरानी के लिए 27 वॉच टावर, ड्रोन कैमरे और क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात रहेंगी. पर्यटक पुलिस ई-स्कूटर से गश्त करेगी. लोगों की मदद के लिए 11 खोया-पाया केंद्र भी बनाए गए हैं. इसके अलावा, शहर में भारी वाहनों के लिए सात डायवर्जन पॉइंट तय किए गए हैं. 31 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी. भीड़ वाले रास्तों पर ऑटो और ई-रिक्शा की आवाजाही सीमित रहेगी. आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 14 अस्पतालों को जोड़ने वाला ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा.

दशाश्वमेध घाट पर 51 हजार दीपों से होगी सजावट

दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली का मुख्य आयोजन 24 नवंबर को शाम 5 बजे से होगा. गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा के मुताबिक, घाट को 21 कुंतल फूल-मालाओं से सजाया जाएगा और 51 हजार दीप जलाए जाएंगे. आचार्य रणधीर के नेतृत्व में 21 अर्चक मां गंगा की महाआरती करेंगे. इसमें 42 कन्याएं भी शामिल होंगी. कार्यक्रम में अनूप जलोटा मां गंगा के तट पर भजन प्रस्तुत करेंगे. इस दौरान शहीद जवानों की याद में जलाए गए आकाशदीपों का समापन होगा. चार शहीद जवानों को भागीरथ शौर्य सम्मान के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी.

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20 से 25 नवंबर तक चलेगा सफाई अभियान

शहर में 20 से 25 नवंबर तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा. देव दीपावली की रात दीपदान खत्म होते ही घाटों की सफाई होगी, ताकि अगली सुबह गंगा स्नान के लिए आने वाले लोगों को परेशानी न हो. 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती भी है. इसलिए गुरुद्वारों में लंगर और कीर्तन के इंतजाम समय से पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं.



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