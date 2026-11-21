इंदौर में ठगी का ऐसा तरीका सामने आया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां पति-पत्नी ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लिया और फिर शेयर मार्केट और विदेशी कंपनियों में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये ऐंठ लिए. किसी को 23 प्रतिशत तो किसी को 40 प्रतिशत तक मुनाफे का लालच दिया गया. आरोपियों ने पहले ब्राह्मणों को अपना निशाना बनाया और फिर उनके रिश्तेदारों और परिचितों तक ठगी का जाल फैला दिया. पुलिस के मुताबिक करीब 60 लोगों से 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की आशंका है.

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दरअसल ठगी की इस कहानी के मुख्य किरदार हैं नीतिन जोशी और उसकी पत्नी परागिता जोशी. आरोप है कि दोनों घर पर पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे. इसके लिए करीब 30 से 40 ब्राह्मणों को बुलाया जाता था. अनुष्ठान के बाद इन्हीं लोगों को शेयर मार्केट और विदेशी कंपनियों में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाया जाता था.

आरोपियों का तरीका ऐसा था कि शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतकर उनसे 10 लाख, 20 लाख और यहां तक कि 50 लाख रुपये तक निवेश करवाए जाते थे. 23 से 40 प्रतिशत तक मुनाफे का लालच देकर रकम जुटाई जाती और फिर इन्हीं लोगों के जरिए उनके रिश्तेदारों और परिचितों को भी निवेश के लिए तैयार किया जाता था.

क्राइम बांच में 60 से अधिक लोगों ने दिया आवेदन

क्राइम ब्रांच के पास करीब 60 लोगों के आवेदन पहुंचे हैं. शिकायतों के मुताबिक एक महिला से मार्च 2022 से सितंबर 2023 के बीच करीब 88 लाख रुपये और एक अन्य व्यक्ति से मार्च 2025 से दिसंबर 2025 के बीच करीब 75 लाख रुपये लिए गए. रकम नगद, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और क्रेडिट कार्ड के जरिए ली गई. पुलिस के मुताबिक ठगी का आंकड़ा 10 करोड़ रुपये से अधिक होने की आशंका है.

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क्राइम ब्रांच ने दोनों पति-पत्नी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से क्रेटा कार भी बरामद की गई है. अब पुलिस बैंक खातों की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस ठगी के खेल में और कौन-कौन शामिल है आरोपियों ने पूजा करने वाले पंडितों को भाई ठगा है.

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