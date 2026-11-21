घर बनवाते समय लोग अक्सर दीवारों, फर्श, दरवाजों और खिड़कियों पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन जब छत बनवाने की बारी आती है तो छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं. इसका पता तब तो नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है और कंस्ट्रक्शन पुराना होता है तब उसका असर साफ दिखाई पड़ता है. कहना गलत नहीं होगा कि इसका खामियाजा कुछ साल बाद बारिश के मौसम में भुगतना पड़ता है. कभी छत से पानी टपकने लगता है, तो कभी दीवारों पर सीलन दिखाई देने लगती है. कई बार छत में दरारें भी पड़ जाती हैं, जिन्हें ठीक कराने में अच्छे-खासे पैसे खर्च हो जाते हैं.

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ऐसे में अगर आप नया घर बनवा रहे हैं या आने वाले समय में छत की ढलाई (छत, बीम या स्लैब बनाने के लिए कंक्रीट डालने के काम को आम भाषा में ढलाई कहते हैं) कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों को पहले ही समझ लेना चाहिए. दरअसल, छत की मजबूती सिर्फ अच्छी सीमेंट या सरिया लगाने से नहीं आती, बल्कि सही सामग्री, कंक्रीट के रेशियो, ढलाई के तरीके और सीमेंट डलने के बाद की गई देखभाल पर भी निर्भर करती है. चलिए जानते हैं कि छत बनवाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.



1. छत की ढलाई में इस्तेमाल करें अच्छी क्वालिटी का सामान: छत की मजबूती इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि उसके कंस्ट्रक्शन में किस तरह का सामान इस्तेमाल किया गया है. इसलिए छत की ढलाई के समय सस्ती और खराब क्वालिटी का सामान खरीदने से बचना चाहिए. इसके लिए अच्छी क्वालिटी का मजबूत सरिया, सीमेंट, रेत और गिट्टी का इस्तेमाल करना जरूरी है.

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एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छत की ढलाई में सामान की क्वालिटी के साथ उसका सही रेशियो भी बहुत मायने रखता है. अगर सामान सही मात्रा में नहीं मिलाया गया, तो कंक्रीट की मजबूती पर बुरा असर हो सकता है.



2. कंक्रीट का सही रेशियो रखना है बहुत जरूरी: छत की ढलाई के दौरान सीमेंट, रेत और गिट्टी को सही मात्रा में मिलाना जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, M20 ग्रेड के कंक्रीट (एक तरह का मजबूत कंक्रीट होता है, जिसका इस्तेमाल घरों की छत, बीम, कॉलम और स्लैब बनाने में किया जाता है.) के लिए 1:1.5:3 का अनुपात इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका मतलब है कि एक हिस्सा सीमेंट, डेढ़ हिस्सा रेत और तीन हिस्सा गिट्टी मिलाई जाती है.

हालांकि, कंक्रीट का सही मिक्स डिजाइन, पानी की मात्रा और निर्माण किन कंडीशंस में हो रहा है वो भी मजबूती तय करता है. इसलिए छत की ढलाई किसी एक्सपर्ट इंजीनियर की निगरानी में ही करवानी चाहिए.



3. छत को वॉटरप्रूफ बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका: कई बार छत बनवाने के कुछ साल बाद ही बारिश का पानी घर के अंदर टपकने लगता है. इसकी एक वजह छत की सही तरीके से वॉटरप्रूफिंग न होना भी है. इससे बचने के लिए ढलाई के दौरान कंक्रीट में इस्तेमाल के लिए वॉटरप्रूफिंग केमिकल मिलाया जा सकता है.

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एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके अलावा छत की ढलाई और क्योरिंग पूरी होने के बाद उसकी सतह को अच्छी तरह साफ करवाकर सही वॉटरप्रूफ कोटिंग करानी चाहिए. इससे बारिश का पानी कंक्रीट के अंदर जाने से रोकने में मदद मिलती है.



4. छत पर दिखने वाली छोटी दरारों को न करें नजरअंदाज: छत बनवाने के बाद भी उसकी देखभाल करना उतना ही जरूरी है. कई बार छत पर छोटी-छोटी दरारें, छेद या गड्ढे बनने लगते हैं. शुरुआत में ये मामूली दिखाई देते हैं, इसलिए लोग इन पर ध्यान नहीं देते. लेकिन बारिश के दौरान इन्हीं दरारों से पानी अंदर पहुंच सकता है.

लगातार पानी पहुंचने से छत के अंदर मौजूद सरिये में जंग लगने का खतरा रहता है. इससे धीरे-धीरे कंक्रीट की मजबूती भी पर बुरा असर हो सकता है. इसलिए छत पर कहीं भी दरार या गड्ढा दिखाई दे, तो उसे समय रहते ठीक करवाएं. छोटी समस्या को टालना आगे चलकर बड़ा खर्च करा सकता है.



5. बारिश में छत पर पानी जमा न होने दें: बारिश के दिनों में छत की साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए. कई बार छत पर पत्तियां, मिट्टी, प्लास्टिक और दूसरी गंदगी जमा हो जाती है. धीरे-धीरे यह कचरा पानी की निकासी वाली नालियों में फंस जाता है और पानी बाहर नहीं निकल पाता.

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ऐसे में छत पर लंबे समय तक पानी जमा रहता है, जिससे सीलन और लीकेज की परेशानी हो सकती है. इसलिए बारिश के मौसम में छत की सफाई रोजाना करें. पानी निकलने वाली नालियों को खुला रखें और ध्यान दें कि कहीं भी पानी इकट्ठा न हो.

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