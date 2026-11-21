पंजाब के मोहाली में एक सैलून को निशाना बनाकर फायरिंग की गई. हमलावर मोटरसाइकिल से पहुंचे, उसे कुछ दूरी पर खड़ा किया और फिर पैदल चलकर सैलून तक आए. इसके बाद उन्होंने गोलियां चलाईं. एक गोली सैलून के कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए निकल गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

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यह घटना मोहाली के सेक्टर-79 स्थित हेयर मास्टर सैलून की है. अज्ञात हमलावरों ने सैलून को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं. फायरिंग के दौरान एक गोली कांच के दरवाजे में लगी और उसे पार कर गई. हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

बाइक खड़ी कर पैदल पहुंचे हमलावर

ADGP गौतम चीमा ने बताया कि हमलावर पहले मोटरसाइकिल से आए थे. उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की, फिर पैदल चलकर सैलून तक पहुंचे और फायरिंग की. पुलिस को घटनास्थल से कारतूस का खाली खोल मिला है. इसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने के साथ फायरिंग के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि सैलून पर हमला क्यों किया गया और इसके पीछे किसका हाथ है. पुलिस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है

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