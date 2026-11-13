गोरा बनाने के नाम पर जहर, पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम में मिला खतरनाक मर्करी

महाराष्ट्र के नांदेड़ में जब्त किए गए 'Made in Pakistan' लेबल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खतरनाक स्तर पर जहरीली भारी धातुएं मिली हैं. सरकारी लैब की जांच रिपोर्ट में इन प्रोडक्ट्स में पारा और आर्सेनिक की मात्रा काफी ज्यादा पाई गई है.

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पुलिस ने करीब चार महीने पहले 9 जुलाई को नांदेड़ के मक्का गली इलाके में अफराह कलेक्शन (अफराह टूर्स एंड ट्रैवल्स) पर छापेमारी कर करीब 39.69 लाख रुपये के ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब्त किए थे. इसके बाद इन प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए सरकारी लैब भेजे गए थे.

पुलिस के मुताबिक, लैब जांच में दो ब्यूटी क्रीम में पारे की मात्रा तय सीमा से कई गुना ज्यादा मिली. 'PARLEY 24K Gold Gleam Beauty Cream' में 48,453.44 पार्ट्स पर मिलियन (PPM) पारा पाया गया, जबकि कॉस्मेटिक नियमों के तहत इसकी अनुमत सीमा 1 PPM है. इसी तरह 'GOREE Beauty Cream with Lycopene' में 6,924.94 PPM पारा मिला.

पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि छापेमारी इटवारा पुलिस स्टेशन की टीम ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के अधिकारियों के साथ मिलकर की थी. दुकान संचालक मोहम्मद जियाउद्दीन मोहम्मद वाजिद के पास उर्दू और अंग्रेजी में लेबल वाले ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिले थे, जिन पर पाकिस्तान में बने होने का दावा किया गया था.

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अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सामने आए नतीजों से इन नकली प्रोडक्ट्स से होने वाले संभावित स्वास्थ्य नुकसान को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है. लंबे समय तक कॉस्मेटिक्स के जरिए ज्यादा मात्रा में पारा और आर्सेनिक के संपर्क में आने से त्वचा संबंधी गंभीर समस्याएं, किडनी को नुकसान और न्यूरोलॉजिकल परेशानियां हो सकती हैं.

केस दर्ज किया गया

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और फॉरेन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने लोगों से नकली, बिना लाइसेंस वाले या संदिग्ध इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की बिक्री की जानकारी देने की अपील की है.

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