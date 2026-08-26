BPSC विवाद के बीच नई पार्टी की एंट्री, नाम है- कुत्ता जनता पार्टी! छात्र बोले- KJP जिंदाबाद

बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के एक अधिकारी की टिप्पणी पर नाराज छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी ही एक 'पार्टी' बना डाली. इसका नाम रखा गया है 'कुत्ता जनता पार्टी' यानी KJP.

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सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ नौजवान हाथों में बैनर लिए नजर आ रहे हैं. वे 'कुत्ता जनता पार्टी जिंदाबाद' के नारे लगा रहे हैं. बैनर पर लिखा है, 'कुत्ता जनता पार्टी-KJP: BPSC ने छात्रों की तुलना कुत्तों से की, ये अपमान हम नहीं सहेंगे.'

आखिर शुरू कहां से हुआ पूरा विवाद?

दरअसल, BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस दौरान उनसे प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर सवाल पूछा गया.अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा को प्रीलिम्स और मेंस, दो चरणों में कराए जाने के नए सिस्टम का विरोध कर रहे हैं. कुछ छात्रों का आरोप है कि नई व्यवस्था में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है.

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इन सवालों के जवाब में राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जिन्हें आयोग के फैसले पर आपत्ति है, वे कोर्ट क्यों नहीं जाते. इसके बाद उन्होंने एक पुरानी कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा, "हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार." बस, यहीं से विवाद शुरू हो गया.

देखें वायरल वीडियो

कहावत बनी विवाद की जड़

अधिकारी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तुलना कुत्तों से कर दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार सिंह पत्रकारों से अपनी कही गई कहावत को नजरअंदाज करने की अपील करते भी सुनाई दिए.लेकिन तब तक वीडियो तेजी से फैल चुका था. नाराज छात्रों ने सोशल मीडिया पर विरोध का अपना अलग तरीका निकाल लिया और 'कुत्ता जनता पार्टी' के नाम से पोस्ट और वीडियो सामने आने लगे.

विपक्ष ने भी साधा निशाना

मामला बढ़ने पर विपक्ष ने भी सरकार और BPSC अधिकारी पर हमला बोला. आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अधिकारी से माफी मांगने की मांग की. साथ ही सरकार से भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही.

तेजस्वी यादव गार्डनिबाग पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से भी मिले. वहां मौजूद कई छात्रों ने अधिकारी की टिप्पणी पर गहरी नाराजगी जताई. छात्रों का कहना था कि इस तरह के बयान से उन्हें लगा कि सरकार और प्रशासन की नजर में उनकी कोई इज्जत नहीं है.

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अधिकारी ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद राजेश कुमार सिंह ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी. उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल एक कहावत का इस्तेमाल किया था और उनकी बात को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्हें इसका खेद है.

'पार्टियां' बनाने का ट्रेंड?

'कुत्ता जनता पार्टी' का मामला भी सोशल मीडिया पर उभर रही उन डिजिटल और मीम आधारित 'पार्टियों' की तरह देखा जा रहा है, जिनका इस्तेमाल लोग किसी मुद्दे पर विरोध जताने के लिए कर रहे हैं.हाल के महीनों में 'कॉकरोच जनता पार्टी', 'E20 जनता पार्टी', 'बी पार्टी ऑफ इंडिया' और 'इश्क करो पार्टी' जैसे नाम भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे हैं.

अब BPSC अधिकारी की एक कहावत के बाद शुरू हुआ विवाद 'कुत्ता जनता पार्टी' तक पहुंच गया है. यानी नौकरी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अब सोशल मीडिया पर एक नए तरीके से विरोध दर्ज करा रहा है.

एक तरफ अधिकारी इसे कहावत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ छात्र इसे अपना अपमान मान रहे हैं. इसी टकराव के बीच 'कुत्ता जनता पार्टी' अब सोशल मीडिया पर विरोध का नया चेहरा बन गई है.

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