तूफानी स्पीड से दौड़ी हूटर बजाती स्कॉर्पियो, पोल को उड़ाया और फिर दुकान में घुस गई, CCTV में कैद पूरा कांड

यूपी के औरैया से एक ऐसा CCTV वीडियो सामने आया है, जो हैरान कर देने वाला है. वीडियो में एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में हूटर बजाते हुए सड़क पर आती दिखाई देती है. फिर अचानक गाड़ी बेकाबू होती है. सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकराती है. पोल धड़ाम से जमीन पर गिरता है और स्कॉर्पियो सीधे सामने की दुकान के शटर में जा घुसती है. गनीमत रही कि जिस वक्त ये पूरा तमाशा हुआ, सड़क पर कोई राहगीर या दुकान के सामने कोई व्यक्ति चपेट में नहीं आया.

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मामला औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र की कंचौसी चौकी के तहत रेलवे स्टेशन रोड का है. हादसा इंटर कॉलेज के पास हुआ. बाहर लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो शुरू होता है तो एक सफेद स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आती दिखाई देती है. गाड़ी का हूटर बज रहा है. कुछ ही पल बाद वाहन अचानक बेकाबू हो जाता है और सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराता है.

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टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पोल जमीन पर गिर जाता है. लेकिन गाड़ी वहीं नहीं रुकती. पोल से टकराने के बाद स्कॉर्पियो सीधे सामने मौजूद दुकान के शटर की तरफ जाती है और उसमें जा घुसती है. यानी कुछ सेकेंड में गाड़ी ने पहले सड़क पर दौड़ लगाई, फिर पोल गिराया और आखिर में दुकान के शटर को भी नहीं छोड़ा.

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CCTV में स्कॉर्पियो के अंदर दो लोग दिखाई दे रहे हैं. हादसा होते ही एक युवक गाड़ी से नीचे उतरता है और उसे पीछे करने की कोशिश करता है. इसके बाद चालक भी बाहर आता है और वाहन की हालत देखने लगता है. स्थानीय स्तर पर दावा है कि स्कॉर्पियो चला रहा व्यक्ति नाबालिग था. पुलिस की ओर से दर्ज शिकायत में भी नाबालिग द्वारा वाहन चलाए जाने की बात कही गई है. हालांकि चालक की उम्र और हादसे के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था, इसकी पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

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वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. कंचौसी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सौरभ सिंह ने दिबियापुर थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने ई-चालान एप के जरिए वाहन की जानकारी निकाली. यह वाहन रामकुमार निवासी कंचौसी बाजार दिबियापुर औरैया के नाम दर्ज है. अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हादसे के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था और उसमें सवार दूसरे व्यक्ति की पहचान क्या है.

दिबियापुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश ने बताया कि स्कॉर्पियो बेकाबू होकर दुकान में घुसी थी. CCTV फुटेज के आधार पर वाहन और उसमें सवार लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, गाड़ी में एक नाबालिग समेत दो लोगों के सवार होने की जानकारी सामने आई है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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