खोसला का घोसला 2 में रवि किशन की एंट्री, अनुपम-बोमन संग किया वायरल डांस

रवि किशन अपने सिग्नेचर डांस स्टेप्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उन्होंने अनुपम खेर, बोमन ईरानी और प्रवीण डबास के साथ अपने वायरल डांस स्टेप को रीक्रिएट किया है. अनुपम खेर ने इस मजेदार वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमे रवि किशन बाकी कलाकारों को अपनी सिग्नेचर डांस स्टेप्स सिखाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के साथ ही रवि किशन का खोसला का घोसला 2 में शामिल होने की जानकारी सामने आई हैं.



रवि किशन का सिग्नेचर डांस स्टेप्स इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लोग जमकर ऐसे रिक्रिएट कर रहे हैं. उनका यह डांस लोगों के साथ-साथ उनके परिवार वालों को भी खूब पसंद आ रहा है. अब इसे एक्टर्स भी रिक्रिएट कर रहे हैं. खोसला का घोसला की स्टार कास्ट ने रवि के साथ उनका डांस रिक्रिएट किया है.

और पढ़ें

इस वीडियो में रवि किशन अपने अंदाज में डांस करवाते नजर आ रहे हैं. अनुपम खेर ने पोस्ट के साथ मजेदार कैप्शन लिखा, 'एक बायां पैर है… एक दायां पैर है… यह चल फुट है! कॉर्डिनेशन किंग्स वापस आ गए हैं! हम खोसला का घोसला 2 की स्टारकास्ट में अपने भाई रवि किशन का स्वागत करते हैं !होया हू!.'

अनुपम रवि किशन का स्वागत करते हुए उन्हें अपना मा ब्रादरर बताया. रणवीर शौरी भी अपने आप को कमेंट करने से रोक नहीं पाए और हंसने वाली इमोजी से कमेंट्स किया. फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में कलाकारों की इस बॉन्डिंग की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि बोमन ईरानी की वापसी इसे और भी मजेदार बनाने वाली है, जबकि दूसरे ने लिखा, 'जब लीजेंड्स एक साथ हों तो धमाल तो होगा ही.'



Advertisement



सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं रवि किशन

रवि किशन इन दिनों अपने राजनीतिक करियर से ज्यादा अपने डांस और मीम्स को लेकर सोशल मीडिया में छाए हुए हैं. उन्होंने अपने अनोखे डांस को लेकर Gen-Z के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है. रवि किशन और उनके परिवार वाले भी इन मीम्स का जमकर आनंद लेते है. हाल ही में रवि अपनी बेटी रीवा किशन के साथ रिएलिटी शो द अलायंस में नजर आए थे .लेकिन राजनीतिक कामों के वजह से उन्होंने इस शो को बीच में ही छोड़ दिया था .अब वह कॉमेडी फिल्म खोसला का घोसला 2 में नजर आएंगे, जिसमें वह गया पांडे की भूमिका निभा रहे हैं.

फिल्म खोसला का घोसला 2 के बारे में

'खोसला का घोसला 2’ 2006 में रिलीज हुई फिल्म ‘खोसला का घोसला’ का सीक्वल है. फिल्म के पार्ट-1 में अनुपम खेर, बोमन ईरानी, प्रवीण डबास, विनय पाठक, रणवीर शौरी और तारा शर्मा नजर आए थे. दिबाकर बनर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने कॉमेडी, शानदार लेखन और यादगार किरदारों के कारण दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई थी.

इस फिल्म के सीक्वल का निर्देशन प्रशांत भागिया कर रहे हैं, जबकि फिल्म को प्रोड्यूस भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, सविता राज हिरेमठ और राज हिरेमठ कर रहे हैं. फिल्म की पूरी कास्ट अपने पुराने किरदारों के साथ वापसी करती नजर आएंगी. फिल्म 28 अगस्त 2026 को रिलीज होगी.

---- समाप्त ----