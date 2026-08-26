scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बहुमत नहीं मिला तो...', वन नेशन-वन इलेक्शन पर इमरान मसूद का सवाल, शिवराज ने दिया जवाब

वन नेशन, वन इलेक्शन पर इमरान मसूद ने सवाल उठाया कि अगर किसी विधानसभा में बहुमत घटे या सरकार गिर जाए तो फिर चुनाव कैसे होगा. इस बहस में पीपी चौधरी, ओवैसी और कांग्रेस के रुख का भी जिक्र हुआ, जबकि मसूद ने इसे खर्चीला और अव्यावहारिक बताया.

Advertisement
X
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद. (Photo- ITG)
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद. (Photo- ITG)

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यानी एक देश, एक चुनाव को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस व्यवस्था की व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह देश में लागू करना आसान नहीं होगा. उन्होंने पूछा कि अगर किसी विधानसभा में सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है या किसी वजह से सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या होगा.

इमरान मसूद ने कहा कि अगर किसी विधानसभा की सरकार अपना बहुमत खो देती है और गिर जाती है, तो उसके बाद होने वाला चुनाव किस तरह कराया जाएगा. अगर अगला चुनाव सिर्फ बची हुई अवधि के लिए कराया जाता है, तो उसमें दोबारा सरकारी पैसा खर्च होगा.

यह भी पढ़ें: वन नेशन, "'असंवैधानिक है वन नेशन, वन इलेक्शन बिल', JPC के सामने चिदंबरम का तीखा विरोध

सम्बंधित ख़बरें

mukhtar abbas naqvi
'मुस्लिम महिलाओं पर तालिबानी ताला...', राहुल गांधी पर नकवी का पलटवार
हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा फैसला
Gujarat University NSUI Protest
VC के ऑफिस में उड़ाए 500 के नकली नोट, 40 करोड़ के घोटाले का आरोप
karnataka dk shivakumar vs president vijayendra
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ BJP-JDS का बड़ा प्लान, पदयात्रा से मिशन-2028 का दांव
Rahul Gandhi writes to Maharashtra CM Devendra Fadnavis over tribal students hunger strike.
आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल पर राहुल का CM फडणवीस को पत्र

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है. इसे पूरे देश में लागू करना आसान नहीं होगा. उनका सवाल सीधे तौर पर इस बात पर है कि अलग-अलग राज्यों में सरकारों के कार्यकाल अलग-अलग परिस्थितियों में खत्म होने की स्थिति में एक साथ चुनाव की व्यवस्था कैसे कायम रखी जाएगी.

असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी बोले इमरान

Advertisement

इमरान मसूद ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करने और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होने का आरोप लगाया था.

इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान से कोई वास्ता नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं है.

यह भी पढ़ें: वन नेशन, "2029 तक तैयार होगी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की रूपरेखा, पैनल चीफ ने बताया

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के विरोध पर सवाल उठाया गया है. बीजेपी सांसद शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे थे. ऐसे में अब कांग्रेस इस व्यवस्था को असंवैधानिक क्यों बता रही है.

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के शासनकाल में कई राज्यों की सरकारें गिराई गईं. समय से पहले चुनाव कराए गए, जिससे एक साथ चुनाव की व्यवस्था खत्म हुई. पार्टी का कहना है कि सवाल व्यवस्था का नहीं, बल्कि राजनीतिक नीयत का है.

Advertisement

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह बहस अब संविधान, संघवाद और चुनावी खर्च से आगे बढ़कर सरकारों के कार्यकाल और लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य तक पहुंच गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    खोसला का घोसला 2 में रवि किशन की एंट्री, अनुपम-बोमन संग किया वायरल डांस |
    'बहुमत नहीं मिला तो...', वन नेशन-वन इलेक्शन पर इमरान मसूद का सवाल, शिवराज ने दिया जवाब |
    तूफानी स्पीड से दौड़ी हूटर बजाती स्कॉर्पियो, पोल को उड़ाया और फिर दुकान में घुस गई, CCTV में कैद पूरा कांड |
    नेपाल में बाढ़ का रौद्र रूप, पुल बह गए, गांव के गांव तबाह... चीन और इंडिया बॉर्डर पर खौफ |
    पति ने बर्थडे केक में पैसे छुपाकर दिया सरप्राइज... वाइफ देखती रही, नोट निकलते रहे! देखें वीडियो |
    'भारत के ₹25 लाख के आगे US का ₹1 Cr भी कम', NRI का छलका दर्द |
    YouTuber छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, मां ने भी तोड़ा दम |
    जसप्रीत बुमराह की बादशाहत खत्म, म‍िचेल स्टार्क बने नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज... ICC रैंकिंग में पहली बार हुआ ऐसा, पंत की भी लंबी छलांग |
    पिता कमाते थे 3000 रुपये, बेटे की सालाना सैलरी हो गई 1.5 करोड़, जान ले शशांक की कहानी |
    8th Pay Commission: 7% इंक्रीमेंट, 2.0 फिटमेंट फैक्‍टर... फिर कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझें गणित
    Advertisement