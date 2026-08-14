पाकिस्तानी इंडिया को कितना पसंद करते हैं? इस रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

पाकिस्तान में भारत को लेकर लोगों की राय कितनी नकारात्मक है, इसका अंदाजा प्यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे से लगाया जा सकता है. 36 देशों में किए गए इस सर्वे में पाकिस्तान भारत के प्रति सबसे नकारात्मक राय रखने वाले देशों में सबसे आगे रहा. सिर्फ 7 फीसदी पाकिस्तानियों ने भारत को लेकर सकारात्मक राय जताई, जबकि 91 फीसदी ने भारत के बारे में नकारात्मक राय रखी. यह सर्वे 8 फरवरी से 13 मई 2026 के बीच 42,151 लोगों के बीच किया गया था.

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इसके उलट भारत को लेकर दुनिया की राय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है. 36 देशों में भारत के पक्ष में 45 फीसदी की औसत सकारात्मक राय सामने आई, जबकि 41 फीसदी की राय नकारात्मक रही. भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका में भारत को लेकर सबसे ज्यादा सकारात्मक राय देखने को मिली. वहीं पाकिस्तान में भारत की छवि सबसे खराब रही.

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पाकिस्तान में भारत को लेकर इतनी नकारात्मक राय

सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में भारत के प्रति नकारात्मक नजरिया बेहद मजबूत है. सिर्फ 7 फीसदी लोगों ने भारत के बारे में सकारात्मक राय जताई, जबकि 91 फीसदी ने नकारात्मक राय दी. दूसरी तरफ भारतीयों से पाकिस्तान को लेकर सवाल किया गया तो 78 फीसदी भारतीयों ने नकारात्मक राय जताई और सिर्फ 8 फीसदी ने सकारात्मक राय रखी.

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दोनों देशों के लोगों की नजर में एक-दूसरे को खतरे के तौर पर देखने का नजरिया भी काफी मजबूत है. 54 फीसदी भारतीयों ने पाकिस्तान को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया. पाकिस्तान में भी भारत को लेकर ऐसी ही धारणा देखने को मिली और 43 फीसदी पाकिस्तानियों ने भारत को सबसे बड़ा खतरा माना.

भारत को लेकर दूसरे देशों में क्या राय?

भारत की छवि कई देशों में पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर रही. केन्या और ब्रिटेन में करीब 70 फीसदी लोगों ने भारत के प्रति सकारात्मक राय जताई. जर्मनी में यह आंकड़ा 63 फीसदी, इजरायल में 60 फीसदी और जापान में 55 फीसदी रहा. बांग्लादेश में 42 फीसदी लोगों की राय भारत के पक्ष में रही, जबकि तुर्किये में सिर्फ 15 फीसदी और वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरुशलम में 18 फीसदी लोगों ने भारत को लेकर सकारात्मक राय जताई.

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सर्वे में दोनों देशों के सहयोगियों को लेकर भी बड़ा अंतर दिखा. 75 फीसदी पाकिस्तानियों ने चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी माना, जबकि भारत में सबसे ज्यादा 36 फीसदी लोगों ने रूस को सबसे बड़ा सहयोगी बताया. कुल मिलाकर, सर्वे से साफ है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच एक-दूसरे को लेकर धारणा बेहद नकारात्मक है, लेकिन पाकिस्तान में भारत के प्रति नापसंदगी का स्तर खास तौर पर ज्यादा है.

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