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शाहजहांपुर में शराब के पाउच पर हो गया कांड... युवक को घर बुलाया, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शराब के पाउच को लेकर हुए विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना तिलहर थाना क्षेत्र के गांव की है. यहां आरोपियों ने लाठी-डंडों और बांके से युवक पर अचानक हमला कर दिया. सिर में गहरी चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया.

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शराब के विवाद में घर बुलाकर की हत्या (photo ITG))
शराब के विवाद में घर बुलाकर की हत्या (photo ITG))

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. तिलहर थाना क्षेत्र के सहबेगपुर गांव में शराब के पाउच को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई है.

दरअसल, सुरेंद्र ने सहबेगपुर गांव में अवैध शराब बनाने के धंधे की शिकायत की थी. इसी को लेकर उसका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी रंजिश के चलते सुरेंद्र को आरोपियों ने अपने घर बुलाया था. जहां पहले कहासुनी हुई और फिर आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों और बांके से हमला कर दिया.

मारपीट के दौरान सुरेंद्र के सिर में गंभीर चोट आ से हालत बिगड़ने लगी तो, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया.

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यह भी पढ़ें: चंदौली में ट्रक में वॉल पुट्टी की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी, 1.20 करोड़ की अवैध शराब बरामद

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छा गया. हत्या के बाद एक ही बिरादरी के दो पक्ष आमने-सामने आ गए. स्थिति बिगड़ने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया. गांव का माहौल देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

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शाहजहांपुर की एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे के ने बताया कि पुलिस को शाम करीब 8:30 बजे सहबेगपुर गांव में दो पक्षों के बीच लाठी-डंडों से मारपीट की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि दुकान पर शराब के पाउच को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान सुरेंद्र के सिर पर लाठी लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. जिला अस्पताल ले जाने तक उसकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस के मुताबिक, घटना को लेकर परिजनों से शिकायत मिली है और केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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