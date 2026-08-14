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Tiranga Dhokla Recipe: 15 अगस्त की छुट्टी पर बनाएं तिरंगा ढोकला, बच्चों को आएगा पसंद और प्रोटीन से भी है भरपूर

Tiranga Dhokla: अगर आप भी अपने घर में आजादी के जश्न में कुछ अच्छा बनाने की सोच रहे हैं तो यहां हम आपको स्पेशल तीन रंगों वाला तिरंगा ढोकला बनाने की रेसिपी बता रहे है. इसे देखकर आप ये सोचें कि आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी बल्कि एक ही बैटन में तीनों रंग की लेयर बनकर तैयार हो जाएंगी.

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तिरंगा ढोकला
तिरंगा ढोकला

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास और गर्व से भरा होता है. इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर घर में छुट्टी का माहौल रहता है और बच्चे भी कुछ नया व मजेदार खाने की फरमाइश करते हैं. अगर आप इस 15 अगस्त पर परिवार के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो दिखने में सुंदर, खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए बेहद पौष्टिक हो तो तिरंगा ढोकला सबसे बेहतरीन विकल्प है.

मूंग दाल, बेसन, सूजी, पालक और गाजर/टमाटर से तैयार होने वाला यह ढोकला पूरी तरह से नेचुरल होता है. इसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर यह ढोकला बच्चों को खूब भाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी.

तीनों रंगों के ढोकला के लिए सामग्री:
केसरिया रंग (टॉप लेयर): 1/2 कप बेसन/सूजी + 2 चम्मच गाजर/टमाटर की प्यूरी + चुटकीभर हल्दी

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सफेद रंग (मिडल लेयर): 1/2 कप सूजी + 1/3 कप ताजा दही + चुटकीभर नमक

हरा रंग (बॉटम लेयर): 1/2 कप धुली हरी मूंग दाल/सूजी + 1/2 कप पालक की प्यूरी + 1 हरी मिर्च (पिसी हुई)

अन्य आवश्यक सामग्री:
ईनो या बेकिंग सोडा: 1.5 छोटा चम्मच (तीनों परतों के लिए आधा-आधा चम्मच)

तेल: 2 बड़े चम्मच

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तड़के के लिए: 1 चम्मच राई, 2 हरी मिर्च (लंबी कटी), 8-10 करी पत्ते, 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच चीनी (पानी में घुली हुई)

बनाने की विधि:
तीनों बैटर तैयार करें:

हरा बैटर: मूंग दाल या सूजी में पालक प्यूरी, हरी मिर्च, दही और नमक मिलाकर गाढ़ा घोल बना लें.

सफेद बैटर: सूजी, दही, पानी और नमक मिलाकर मध्यम गाढ़ा घोल बनाएं.

केसरिया बैटर : बेसन/सूजी में गाजर/टमाटर प्यूरी, थोड़ी हल्दी, दही और नमक मिलाकर घोल तैयार करें.

पहली लेयर (हरा रंग) स्टीम करें:

ढोकला मोल्ड या एक गहरी थाली में थोड़ा-सा तेल लगाकर चिकना कर लें.

अब हरे बैटर में 1/2 छोटा चम्मच ईनो मिलाएं और तुरंत चिकनाई लगी थाली में फैला दें.

स्टीमर या कड़ाही (पानी और स्टैंड के साथ) में इस थाली को रखें और ढककर 4-5 मिनट के लिए स्टीम करें ताकि यह हल्का सेट हो जाए.

दूसरी लेयर (सफेद रंग) सेट करें:

अब सफेद बैटर में 1/2 छोटा चम्मच ईनो मिलाएं.

थाली को स्टीमर से बाहर निकालें (या स्टीमर में ही) हरे बैटर के ऊपर सफेद बैटर की परत सावधानी से फैला दें. इसे फिर से 4-5 मिनट के लिए स्टीम करें.

तीसरी लेयर (केसरिया रंग) सेट करें:

अब केसरिया बैटर में 1/2 छोटा चम्मच ईनो मिलाएं.

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सफेद परत के ऊपर इस केसरिया बैटर को फैलाएं. अब ढक्कन बंद करके पूरे ढोकले को मध्यम आंच पर 10-12 मिनट के लिए अच्छी तरह स्टीम होने दें.

चेक करें और ठंडा करें: 12 मिनट बाद चाकू डालकर चेक करें. अगर चाकू साफ बाहर आता है तो ढोकला पक चुका है. इसे निकालकर 5 मिनट ठंडा होने दें. फिर चौकोर टुकड़ों में काट लें.

चटपटा तड़का लगाएं: एक छोटे पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, करी पत्ते, सफेद तिल और हरी मिर्च डालें. जब राई चटकने लगे तो 3-4 चम्मच पानी और 1 चम्मच चीनी डालकर उबाल लें. इस खट्टे-मीठे तड़के को तैयार तिरंगे ढोकले के ऊपर चम्मच से बराबर फैलाएं.

आपका स्पंजी, रसीला और कुदरती रंगों से सजा तिरंगा ढोकला तैयार है. इसे हरी धनिया-पुदीने की चटनी के साथ परोसें.

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