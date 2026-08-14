Shakun Shastra: सड़क पर दिखें ये 7 चीजें तो तुरंत फेर लें नजर! गलती से भी छूने पर बढ़ सकती हैं मुसीबतें

Shakun Shastra: सड़क पर चलते समय क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज देखी है, जिसे देखकर आप एक पल के लिए रुक गए हों या मन में यह सवाल आया हो कि आखिर यह यहां क्यों पड़ी है? क्या वह चीज काले वस्त्र से जुड़ी थी, श्रृंगार की कोई वस्तु थी या फिर कुछ ऐसा था जिसे देखकर आपको अजीब महसूस हुआ?

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अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, तो आपका एक पल के लिए रुकना और उस चीज को देखकर सावधान होना स्वाभाविक है. हिंदू धर्म की कई मान्यताओं और पुराणों से जुड़ी कथाओं में रास्ते में दिखाई देने वाली कुछ वस्तुओं को शुभ-अशुभ संकेतों से जोड़कर देखा गया है. ऐसी ही कुछ चीजों का उल्लेख शकुन शास्त्र में भी बताया जाता है. मान्यता है कि सड़क पर पड़ी कुछ चीजों को अनदेखा करके आगे बढ़ जाना ही बेहतर होता है. आखिर कौन-सी हैं ये चीजें? आइए जानते हैं.

आज इंसान किसी भी घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण तलाशता है. यह अच्छी बात है, लेकिन हमारी धार्मिक परंपराओं में भी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब और सावधानियां बताई गई हैं. हालांकि इन मान्यताओं को धार्मिक विश्वास के रूप में ही समझना चाहिए, वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं.

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सड़क पर पड़ा मृत जीव

कई बार सड़क पर किसी जानवर की मृत्यु हो जाने के बाद उसका शव या उसके अवशेष पड़े दिखाई देते हैं. आमतौर पर ऐसा सड़क दुर्घटना या किसी अन्य कारण से होता है. धार्मिक मान्यताओं में ऐसे मृत जीवों के संपर्क से बचने की सलाह दी गई है. मान्यता है कि शव या उसके अवशेषों के आसपास नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है. इसी वजह से कहा जाता है कि यदि गलती से किसी मृत जीव के संपर्क में आ जाएं तो घर जाकर स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. हालांकि, व्यावहारिक रूप से भी मृत जानवरों से दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि उनसे संक्रमण का खतरा हो सकता है.

सड़क पर पड़ा बालों का गुच्छा

दूसरी चीज है बाल. हिंदू धर्म में बालों को लेकर कई तरह की धार्मिक परंपराएं मौजूद हैं. जन्म, मृत्यु और कुछ विशेष संस्कारों के अवसर पर मुंडन की परंपरा भी देखने को मिलती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, बालों का संबंध व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा से जोड़ा गया है. इसी वजह से सड़क या रास्ते में पड़े कटे हुए बालों को उठाने या छूने से बचने की सलाह दी जाती है. इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. वहीं व्यावहारिक रूप से भी सड़क पर पड़े किसी अनजान व्यक्ति के बालों या गंदगी को छूने से बचना स्वच्छता की दृष्टि से बेहतर है.

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पूजा या हवन में इस्तेमाल की गई सामग्री

तीसरी चीज है पूजा-पाठ, हवन या किसी धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल की गई सामग्री. कई बार पूजा के बाद बची हुई सामग्री को लोग सड़क, चौराहे या किसी सुनसान जगह पर रख देते हैं. इनमें फूल, राख, नींबू, नारियल, कपड़ा या अन्य पूजा सामग्री शामिल हो सकती है. धार्मिक मान्यताओं में ऐसी सामग्री को बिना वजह छूने या अपने साथ घर ले जाने से बचने की सलाह दी जाती है. खासकर यदि किसी वस्तु को जानबूझकर किसी चौराहे या विशेष स्थान पर रखा गया हो, तो उसे उठाने से बचना ही बेहतर माना जाता है.

काले वस्त्र या श्रृंगार की चीजें

रास्ते में यदि आपको काले कपड़े, काजल, सिंदूर, चूड़ी या किसी अन्य श्रृंगार की वस्तु बिखरी हुई दिखाई दे, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे उठाने से बचना चाहिए. कई परंपराओं में ऐसी वस्तुओं को विशेष पूजा, अनुष्ठान या टोटके से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, सड़क पर पड़ी हर वस्तु को किसी तांत्रिक क्रिया से जोड़ना सही नहीं है. यह जरूरी नहीं कि वहां रखी हर चीज के पीछे कोई धार्मिक या नकारात्मक उद्देश्य हो. फिर भी अनजान वस्तुओं को छूने के बजाय उनसे दूरी बनाए रखना समझदारी है.

कांटों से भरा रास्ता

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पांचवीं चीज है कांटों से भरा रास्ता. धार्मिक मान्यताओं में कांटों को जीवन में आने वाली परेशानियों और बाधाओं से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए रास्ते में अगर बहुत ज्यादा कांटे बिखरे हुए हों तो वहां से गुजरने से बचने की सलाह दी जाती है. इसका एक सीधा व्यावहारिक कारण भी है. कांटों से पैरों में चोट लग सकती है और संक्रमण का खतरा भी हो सकता है. इसलिए, धार्मिक मान्यता हो या व्यावहारिक सावधानी, कांटों से भरे रास्ते से बचना ही बेहतर है.

किसी दूसरे व्यक्ति के स्नान का पानी

छठी चीज है किसी व्यक्ति द्वारा स्नान करने के बाद रास्ते में बहा हुआ पानी. कुछ धार्मिक मान्यताओं में स्नान को शरीर और मन की शुद्धि से जोड़ा गया है. माना जाता है कि स्नान के बाद शरीर की अशुद्धियां जल के साथ दूर हो जाती हैं. इसी वजह से कुछ परंपराओं में दूसरे व्यक्ति के स्नान से निकले पानी को जानबूझकर छूने से बचने की बात कही गई है. हालांकि आधुनिक दृष्टि से भी सड़क पर जमा या बह रहे अनजान पानी से दूरी बनाना बेहतर है, क्योंकि उसमें गंदगी और कीटाणु हो सकते हैं.

सड़क पर पड़ी गंदगी

सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज की. यह कोई विशेष वस्तु नहीं, बल्कि सड़क पर पड़ी गंदगी है. इसमें मल-मूत्र, कचरा, बालों के गुच्छे, सड़े हुए पदार्थ या अन्य गंदी चीजें शामिल हो सकती हैं. ऐसी चीजों को छूने या उनके ऊपर से नंगे पैर चलने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं में इन्हें अशुद्धता से जोड़ा गया है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी गंदगी के संपर्क में आने से संक्रमण और त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा हो सकता है. इसलिए यदि रास्ते में ऐसी कोई चीज दिखाई दे तो उससे दूरी बनाकर निकलें.

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