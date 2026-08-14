पाकिस्तान क्रिकेट में 'बदले' वाला ड्रामा! शाहनवाज दहानी का ये सेलिब्रेशन कभी नहीं भूल पाएंगे हसन अली, VIDEO

नेशनल चैम्पियंस कप 2026 में पाकिस्तान व्हाइट्स और पाकिस्तान ब्लूज के बीच 13 अगस्त (गुरुवार) को खेला गया मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ, जहां शाहनवाज दहानी ने हसन अली को आउट कर पाकिस्तान व्हाइट्स को छह रनों से जीत दिलाई. इस विकेट के बाद दहानी का जश्न भी चर्चा में आ गया. उन्होंने मैदान से बाहर दौड़ लगाकर दर्शकों के साथ जीत को सेलिब्रेट किया.

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इसके पीछे हसन अली की ओर से किया गया मजाक भी बड़ी वजह था. मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में पाकिस्तान व्हाइट्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए. टीम के लिए सलामी बल्लेबाज शाहजैब खान ने सबसे ज्यादा 71 रनों की पारी खेली. हालांकि दूसरे छोर से नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण टीम उतना बड़ा स्कोर नहीं बना सकी.

पाकिस्तान व्हाइट्स की पारी के आखिरी ओवर में हसन अली ने शाहनवाज दहानी को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया. दहानी गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे. विकेट लेने के बाद हसन ने दहानी के चर्चित सेलिब्रेशन की नकल करते हुए उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की. उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दूसरी पारी में दहानी को इसका जवाब देने का मौका मिलेगा.

246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ब्लूज की ओर से माज सदाकत और मोहम्मद फैक ने अर्धशतक लगाए. दोनों के आउट होने के बाद टीम की पारी लड़खड़ा गई. मोहम्मद वसीम ने निचले क्रम पर कहर बरपाया और पांच विकेट लेकर पाकिस्तान व्हाइट्स की वापसी करा दी. हसन अली जब बल्लेबाजी करने आए तब पाकिस्तान ब्लूज का स्कोर 198/7 था और जीत के लिए 45 गेंदों में 48 रन चाहिए थे. इसके बाद अहमद दानियाल और सुफियान मुकीम भी आउट हो गए, लेकिन हसन ने संघर्ष जारी रखा और मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया.

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अंतिम छह गेंदों पर पाकिस्तान ब्लूज को 15 रन चाहिए थे और गेंद दहानी के हाथ में थी. हसन ने पहली दो गेंदों पर लगातार चौके जड़कर दबाव गेंदबाज पर डाल दिया. तीसरी गेंद डॉट रही, जिसके बाद तीन गेंदों पर आठ रन की जरूरत थी. चौथी गेंद पर हसन ने फिर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद हवा में चली गई. विकेटकीपर उस्मान खान ने कैच लपककर उनकी 28 गेंदों पर 29 रनों की पारी समाप्त कर दी. इसी के साथ पाकिस्तान व्हाइट्स ने छह रन से मुकाबला जीत लिया.

WHAT A REVENGE BY SHAHNAWAZ DAHANI! 🔥



- Earlier, Hasan Ali copied Dahani’s celebration after dismissing him.



- In reply, Dahani got Hasan Ali’s wicket and won the match for his team. pic.twitter.com/NIykCOUWsT — Sheri. (@CallMeSheri1_) August 13, 2026

हसन अली का विकेट गिरते ही शाहनवाज दहानी ने जोरदार जश्न शुरू कर दिया. वह दौड़ते हुए बाउंड्री पार कर दर्शकों के पास पहुंच गए. आखिर में साथी गेंदबाज मोहम्मद वसीम जूनियर उन्हें वापस मैदान पर लेकर आए, ताकि मैच के बाद खिलाड़ियों से हाथ मिलाया जा सके. दहानी ने 9.4 ओवर में 43 रन देकर चार विकेट हासिल किए. यह उनके लिस्ट-ए करियर का दूसरा चार विकेट हॉल रहा.

हालांकि 'प्लेयर ऑफ द मैच' मोहम्मद वसीम जूनियर रहे, जिन्होंने पांच विकेट लेने के साथ नौवें नंबर पर बैटिंग करते हुए 21 रन भी बनाए. इस जीत ने पाकिस्तान व्हाइट्स को टूर्नामेंट में दो महत्वपूर्ण अंक दिलाए. लीग चरण के बाद नेशनल चैम्पियंस कप का फाइनल 18 अगस्त को मुल्तान में ही खेला जाना है.

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