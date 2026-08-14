Amazon Now से घर का सामान खरीदना हुआ सस्ता, मिल रहा भारी डिस्काउंट

घर बैठे जरूरत का सामान मंगाना आजकल काफी आसान हो गया है. फास्ट कॉमर्स ऐप्स की मदद से लोग कुछ ही मिनटों में ग्रॉसरी से लेकर घर का जरूरी सामान तक मंगा लेते हैं. लेकिन इन ऐप्स पर डिस्काउंट हमेशा नहीं मिलता. ऐसे में Amazon Now का नया ऑफर आपके काम का हो सकता है.

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ऐमेजॉन नाउ पर इस समय कुछ ऐसे कैशबैक ऑफर्स मिल रहे हैं, जिनकी मदद से रोजमर्रा का सामान खरीदते समय पैसे बचाए जा सकते हैं. आइए जानते हैं इन ऑफर्स के बारे में.

Amazon Now पर मिल रहा वेलकम ऑफर

अगर आप पहली बार ऐमेजॉन नाउ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए वेलकम ऑफर दिया जा रहा है. पहले 5 ऑर्डर्स पर ₹399 से ज्यादा की शॉपिंग करने पर ₹100 का डिस्काउंट मिल सकता है.

यानी अगर आप घर का जरूरी सामान Amazon Now से मंगा रहे हैं, तो इस ऑफर की मदद से सीधे ₹100 तक की बचत हो सकती है. हालांकि, यह ऑफर 31 अगस्त तक ही बताया गया है.

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5 ऑर्डर के बाद भी मिलेगा कैशबैक

अगर आपके 5 ऑर्डर पूरे हो जाते हैं, तो ऑफर खत्म नहीं होता. इसके बाद भी ऐमेजॉन नाउ पर अलग-अलग शॉपिंग अमाउंट के हिसाब से कैशबैक मिल रहा है.

₹499 से ज्यादा की शॉपिंग पर ₹50 का कैशबैक मिल सकता है. वहीं ₹899 से ज्यादा का सामान खरीदने पर ₹100 का कैशबैक दिया जा रहा है.

अगर आपका ऑर्डर ₹1,499 से ज्यादा का है, तो ₹200 तक का कैशबैक मिल सकता है. यह ऑफर Amazon Prime सब्सक्राइबर्स के लिए बताया गया है.

डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा

ऐमेजॉन नाउ पर सिर्फ कैशबैक ही नहीं, बल्कि डिलीवरी चार्ज को लेकर भी फायदा मिल सकता है. ₹100 से ज्यादा के ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है. ऐसे में अगर आप घर का सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, तो यह ऑफर आपकी कुल शॉपिंग कॉस्ट को कम कर सकता है.

फास्ट कॉमर्स में Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसे प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद हैं. ऐसे में ऐमेजॉन नाउ भी डिस्काउंट और कैशबैक के जरिए ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है.

अगर आप Amazon से रोजमर्रा का सामान मंगाते हैं, तो Amazon Now के इन ऑफर्स को एक बार जरूर चेक कर सकते हैं. हालांकि, ऑर्डर करने से पहले ऑफर की शर्तें और अपने अकाउंट पर मिल रहे बेनिफिट को जरूर देख लें.



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