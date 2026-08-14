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15 अगस्त को भूलकर भी न लें ये रास्ते, जानें दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट... ये प्रमुख सड़कें रहेंगी बंद

भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे. समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते शनिवार (15 अगस्त) को कई प्रमुख मार्ग आम यातायात के लिए बंद रहेंगे.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है. (File Photo: PTI)
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है. (File Photo: PTI)

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए हैं.

शनिवार को सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक कई प्रमुख सड़कें आम यातायात के लिए बंद रहेंगी. इनमें नेताजी सुभाष मार्ग - दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक, लोथियन रोड - GPO दिल्ली से छत्ता रेल चौक, एस.पी. मुखर्जी मार्ग - एच.सी. सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक, चांदनी चौक रोड - फाउंटेन चौक से लाल किला, निषाद राज मार्ग - रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और नेताजी सुभाष मार्ग तक जाने वाली लिंक रोड, रिंग रोड - राजघाट से ISBT कश्मीरी गेट शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: रांची में अब एडमिट कार्ड वाला आंदोलन, देवेंद्र महतो बोले- अस्पताल में भी भूख हड़ताल जारी

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है. 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई सड़कों पर आम नागरिकों की आवाजाही नहीं हो सकेगी.

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इनमें सी-हेक्सागन, इंडिया गेट, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, BSZ मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जे.एल. नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खट्टा और ISBT कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड, सलीमगढ़ बाईपास से होकर जाने वाली आउटर रिंग रोड शामिल हैं. 

किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. वैकल्पिक मार्गों के लिए आप अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, 11 मूर्ति, मदर टेरेसा क्रिसेंट, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, एस.पी. मार्ग, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का उपयोग कर सकते हैं.

इसी तरह, पूर्व से पश्चिम की आवाजाही के लिए यात्री एनएच-24 या एनएच-9, निजामुद्दीन खट्टा, बारापुल्ला रोड और रिंग रोड वाले रास्ते का चुनाव करें, या वैकल्पिक रूप से डीएनडी, बारापुल्ला रोड और रिंग रोड का सहारा लें. इसके अलावा, ट्रांस-यमुना से उत्तरी दिल्ली की ओर जाने के लिए पुस्ता रोड, जीटी रोड, युधिष्ठिर सेतु और आईएसबीटी कश्मीरी गेट वाले मार्ग से यात्रा की जा सकती है.

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