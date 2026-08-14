August Grah Gochar 2026: अगस्त के ये दिन बेहद खास, 6 बड़े ग्रहों का महागोचर चमकाएगा 7 राशियों का भाग्य!

August Grah Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगस्त 2026 का महीना खगोलीय और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से बेहद खास है.महीने के पहले हिस्से में कई बड़े नक्षत्र बदलावों के बाद, अब अगस्त के दूसरे पखवाड़े (उत्तरार्ध) में एक के बाद एक 6 बड़े ग्रहों की चाल में अहम परिवर्तन होने जा रहा है.इन बदलावों का सीधा असर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ेगा.
आइए जानते हैं अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होने वाले उन 6 प्रमुख ग्रह गोचरों के बारे में, जो आपकी किस्मत और करियर की दिशा बदल सकते हैं:
1. सूर्य का सिंह राशि में गोचर (17 अगस्त 2026)
ग्रहों के राजा सूर्य 17 अगस्त को अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे.सूर्य के अपने घर में आने से मान-प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी.सिंह, तुला, वृश्चिक और मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा, जिससे नौकरी-व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.
2. देवगुरु बृहस्पति का आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश (19 अगस्त 2026)
देवगुरु बृहस्पति 19 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे.गुरु का यह गोचर ज्ञान, शिक्षा, आर्थिक योजना और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.विद्यार्थियों और शोध कार्य से जुड़े लोगों को इस दौरान बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे.
3. न्याय के देवता शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश (20 अगस्त 2026)
कर्मफल दाता शनि 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.शनि की इस नक्षत्र चाल से जातकों के जीवन में अनुशासन, कर्मठता और लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आएगी.इस दौरान करियर में थोड़ी मेहनत जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसके परिणाम बेहद स्थिर और सकारात्मक होंगे.
4. बुध का सिंह राशि में गोचर (22 अगस्त 2026)
बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुध 22 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे.सूर्य की राशि में बुध के आने से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जिससे संवाद शैली (Communication Skills) बेहतर होगी, बिजनेस करने वाले लोगों को नई साझेदारियों से लाभ मिलेगा. तार्किक क्षमता मजबूत होगी.
5. शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश (25 अगस्त 2026)
वैभव, प्रेम, कला और ऐश्वर्य के कारक शुक्र 25 अगस्त को चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे.शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से मीडिया, फैशन, डिजाइन, कला और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों को विशेष मान-सम्मान और आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे.वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी. सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा.
6. चंद्र ग्रहण का प्रभाव (28 अगस्त 2026)
अगस्त के महीने के अंत में 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा.ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना गया है.चंद्र ग्रहण के दौरान मानसिक स्थिति, भावनाओं और पारिवारिक जीवन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बचा जा सके.