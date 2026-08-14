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'BJP की महिला विधायक ने हमें अपशब्द कहे' इटावा में सपा नेता के आरोप पर सरिता भदौरिया बोलीं- वो वीडियो अधूरा, छवि खराब करने की कोशिश

इटावा में भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया का एक आपत्तिजनक बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है, वहीं विधायक ने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताते हुए सपा कार्यकर्ताओं पर गाड़ी घेरने का आरोप लगाया है.

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बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया और सपा के स्थानीय नेताओं में तीखी बहस (Photo- Screengrab)
बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया और सपा के स्थानीय नेताओं में तीखी बहस (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: इटावा सदर से भाजपा विधायक सरिता भदौरिया का अभद्र भाषा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे समाजवादी पार्टी ने अपने अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो में विधायक गाड़ी में बैठकर कुछ लोगों से बातचीत के दौरान विवादित और गंदी भाषा का प्रयोग करती दिख रही हैं. 

यह घटना तब हुई जब सपा के लोहिया वाहिनी कार्यकर्ता और ग्रामीण परशुराम की मूर्ति लगवाने की मांग लेकर पहुंचे थे. सपा नेताओं का आरोप है कि विधायक ने गालियां दीं और बाद में फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया, जबकि विधायक ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है.

वायरल वीडियो पर विधायक की सफाई

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विधायक सरिता भदौरिया का कहना है कि सपा कार्यकर्ता बिना पूर्व सूचना के लेटर पैड पर साइन कराने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे. उन्होंने गाड़ी घेरकर बदतमीजी की और उनके यहां एक लड़के के साथ मारपीट भी की. विधायक के मुताबिक, उनकी छवि खराब करने के लिए अधूरा वीडियो पोस्ट किया गया है.

समाजवादी पार्टी के गंभीर आरोप

सपा के लोहिया वाहिनी जिला महासचिव रेशु चौधरी और प्रदेश सचिव गोपाल यादव का आरोप है कि विकास कार्य और मूर्ति की मांग करने पर विधायक ने बदतमीजी की. सपा नेताओं का कहना है कि पुलिस भेजकर लड़कों पर फर्जी मुकदमे और एससी/एसटी एक्ट लगवाया गया है. उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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