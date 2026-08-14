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भारत में आ रहा Google Fitbit Air, सिंगल चार्ज में 7 दिन चलेगा, इस महीने होगा लॉन्च

गूगल भारतीय मार्केट में अपना एक फिटनेस ट्रैकर लेकर आ रहा है, जिसका नाम Fitbit Air होगा. यह एक बिना डिस्प्ले वाला गैजेट होगा और सिंगल चार्ज में 7 दिन तक चलेगा. भारत में यह इस साल अक्टूबर में लॉन्च होगा.

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भारत में अक्टूबर में लॉन्च होगा Fitbit Air. (Photo: Google)
भारत में अक्टूबर में लॉन्च होगा Fitbit Air. (Photo: Google)

Google एक फिटनेस ट्रैकर लेकर आ रहा है, जिसका नाम Google Fitbit Air होगा. यह एक बिना स्क्रीन वाला डिवाइस होगा और इसे भारत में इस साल अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने गूगल पिक्सल 11 सीरीज की लॉन्चिंग के दौरान बताया है कि भारत में फिटनेस ट्रैकर लेकर आ रहा है. 

भारत में बिना डिस्प्ले वाले फिटनेस ट्रैकर काफी पॉपुलर हो रहे हैं. विराट कोहली समेत कई एथलीट बिना डिस्प्ले वाले फिटनेस ट्रैकर को पहनते हैं, जिसका नाम Whoop है. ऐसे में गूगल इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है. 

दोबारा गूगल के अपकमिंग डिवाइस पर लौटते हैं. बताते हैं कि Fitbit Air  एक 12 ग्राम वजनी प्रोडक्ट होगा. कंपनी ने इसमें डिस्प्ले ना देने का फैसला किया है, साथ ही इसमें हार्ट रेट ट्रैकर दिया जाएगा. 

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Fitbit Air के फीचर्स

Fitbit Air के फीचर्स की बात करें तो इसमें हार्ड रेट ट्रैकर, ब्लड ऑक्सीजन, वर्कआउट डिटेक्ट करने के लिए सेंसर दिए जाएंगे. इसके बाद Fitbit Air का डेटा सीधा गूगल हेल्थ ऐप पर देखा जा सकता है. अपने स्मार्टफोन को फिटनेस बैंड से कनेक्ट करना होगा. 

यह भी पढ़ें: Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

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Fitbit Air सिंगल चार्ज में 7 दिन चलेगा 

बैटरी लाइफ को लेकर जानकारी दी है कि एक बार फुल चार्जिंग के बाद 7 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलेगा. फिटनेस ट्रैकर के अंदर AI पर काम करने वाले हेल्थ इनसाइट भी दिए जाएंगे. हालांकि गूगल ने इवेंट के दौरान ये डिटेल्स में स्पेसिफिकेशन्स के बारे में नहीं बताया है. 

यह भी पढ़ें: Xiaomi का Mijia ब्रांड भारत में लॉन्च! स्मार्टफोन नहीं, होम अप्लायंस होंगे लॉन्च

Fitbit Air की संभावित कीमत 

गूगल ने Fitbit Air की कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में यह डिवाइस करीब 99.99 अमेरिकी डॉलर (करीब 9500 रुपये) में सेल किया जाएगा. कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. 

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