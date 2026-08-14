scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रांची में अब एडमिट कार्ड वाला आंदोलन, देवेंद्र महतो बोले- अस्पताल में भी भूख हड़ताल जारी

झारखंड में परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. देवेंद्र नाथ महतो कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. उन्होंने कहा कि उपचार के दौरान भी उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है.

Advertisement
X
देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से कहा है कि उन्होंने उपचार के दौरान भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है. (Photo: Social Media)
देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से कहा है कि उन्होंने उपचार के दौरान भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है. (Photo: Social Media)

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर कहा है कि हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि हम छात्र नहीं हैं.

रवींद्र पासवान ने कहा कि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए गया था, हम सभी अपना एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं. बिना जांच किए, बिना सोचे-समझे इस तरह का बयान देना गलत है. सभी के पास एडमिट कार्ड है और सभी JPSC-JSSC की परीक्षाएं लिखते हैं.

इस बीच देवेंद्र नाथ महतो कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. डॉक्टरों की लगातार निगरानी के बावजूद उन्होंने अपना अनशन खत्म नहीं किया है. देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से कहा है कि उन्होंने उपचार के दौरान भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है.

यह भी पढ़ें: वो 7 आरोपी कौन हैं, जिन्हें JPSC पेपरलीक में झारखंड की CID खोज रही है?

सम्बंधित ख़बरें

Jharkhand students protest:
रांची: 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेंगे छात्र, CM आवास घेराव नहीं
रांची में छात्र आंदोलन जारी, सीएम हाउस में घेराव कर सकते हैं छात्र
रांची: छात्रों के तेवर तल्ख, CM हाउस 'अभेद्य किले' में तब्दील!
Jharkhand Assembly Protest
रांची के छात्र आंदोलन पर पुलिसिया एक्शन, 600 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज
Ranchi Student Protest
JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने में सरकार के हाथ क्यों कांप रहे हैं?
Racnhi Stundent protest News
रांची: छात्र आंदोलन के बीच 'किले' में तब्दील हुआ CM आवास, चारों ओर बैरिकेडिंग

उन्होंने कहा, इस समय मैं अस्पताल में हूं और उपचार के दौरान भी अपनी हड़ताल जारी रखी है. 10 अगस्त 2026 को आयोजित विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज और धक्कामुक्की के बाद एंबुलेंस से अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था. मैं 4 दिनों से अस्पताल में हूं.

Advertisement

देवेंद्र नाथ महतो ने आगे कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान कई साथियों पर लाठीचार्ज किया गया, जो बहुत गलत हुआ. उन्होंने इसकी जांच की मांग की.

इस बीच छात्र प्रदर्शनकारी प्रेम नायक ने बताया कि आज उनकी भूख हड़ताल का 12वां दिन और विरोध प्रदर्शन का 21वां दिन है. उन्होंने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है. मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है. हेल्थ वर्कर्स ने मुझे अस्पताल जाने की सलाह दी है, लेकिन मैंने मना कर दिया है. 

प्रेम नायक ने कहा कि ऐसी संभावना है कि आज सरकार से बातचीत करने के लिए एक टीम जाएगी. बातचीत चल रही है और हमारी तरफ से एक टीम बातचीत के लिए जा सकती है.

मंत्रियों के साथ बातचीत हो रही है. प्रेम नायक ने आगे बताया कि जयराम कुमार महतो बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं और बातचीत आज शाम को हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रांची में अब एडमिट कार्ड वाला आंदोलन, देवेंद्र महतो बोले- अस्पताल में भी भूख हड़ताल जारी |
    चीन को टैरिफ से बचने में मदद कर रहा भारत, अमेरिका का गंभीर आरोप |
    अमेरिका ने ईरानी ब्लॉकेड की और सख्त, देखें US TOP-10 |
    न टीचर हैं, न स्कूल की बिल्डिंग पढ़ने लायक... अलवर में छात्रों और गांववालों ने लगाया ताला |
    'बार-बार पानी भर रहा, परमानेंट समाधान हो...', अमित शाह ने किसे लिखी चिट्ठी? |
    प्रतापगढ़: अतीक के बेटे की काफिले की दो लग्जरी गाड़ियां सीज, टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ दिखाई थी दबंगई |
    7 साल छोटे क्रिकेटर की बनी दुल्हन, पति ने लहंगा संभालने में की मदद, डांस फ्लोर पर झूमी एक्ट्रेस |
    Hindu Dharam: क्या आज भी कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं भगवान शिव? जानें इस स्थान का रहस्य |
    IPL में लगा 2 साल का बैन, फिर भी नहीं छूटा मोह... इस स्टार क्रिकेटर के बदले सुर, अब करना चाहता है वापसी |
    अहमदाबाद में स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभक्ति का उमड़ा सैलाब, देखें गुजरात आजतक
    Advertisement