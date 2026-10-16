scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मकसद रिजीम चेंज, बांग्लादेश...', राहुल गांधी और CJP पर धर्मेंद्र प्रधान ने साधा निशाना

पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन अब देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश बन गया है.

Advertisement
X
पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान. (Photo- ITG)
पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान. (Photo- ITG)

पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में आंदोलन के मकसद पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि देशहित, व्यवस्था सुधारने और छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शन का असली चरित्र अब सामने आ गया है.

धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, "देशहित, व्यवस्था को ठीक करने के दावे और छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का असली चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है. खुले तौर पर 'रिजीम चेंज' और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात करना स्पष्ट करता है कि यह छात्रों की आड़ में केवल देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की सोची-समझी साजिश है."

यह भी पढ़ें: 'विपक्ष का मकसद ही है रिजीम चेंज', राजनाथ सिंह के बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार

सम्बंधित ख़बरें

dharmendra pradhan gen z comeback plan
धर्मेंद्र प्रधान फिर हुए एक्टिव, Gen Z के बीच दिखे... क्या कमबैक करने का है प्लान?
Dharmendra Pradhan's first statement after resignation
इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान आया सामने
Dharmendra pradhan first statement after resignation
इस्तीफे के बाद प्रधान का पहला बयान आया सामने, GenZ पर कही ये बात
Dharmendra Pradhan on resign
'शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया क्योंकि...', धर्मेंद्र प्रधान ने तोड़ी चुप्पी
दतिया में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. (Photo- ITGD)
दतिया में फिर कांग्रेस का कब्जा, बीजेपी को 6,016 वोटों से हराया

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि विदेशी ताकतों के दम पर सत्ता का सपना देखने वाले लोग समझ लें कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होता है. प्रधान ने दावा किया कि देश की जनता ऐसी अलोकतांत्रिक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी.

Advertisement

राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी साधा निशाना

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह बार-बार जनता के जनादेश का अपमान करते हैं. प्रधान ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया से मनचाहा परिणाम नहीं मिलने पर कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करती है.

यह भी पढ़ें: 'हाइड्रोजन बम बता रहे थे, दिवाली का पटाखा भी साबित नहीं हुआ', राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का वार

उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए आए दिन जनता को परेशान करना कांग्रेस का उद्देश्य रहा है. प्रधान ने इसे उस मानसिकता से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि इसी सोच के तहत देशवासियों के अधिकारों को कुचला गया था.

'जनादेश का अपमान कर रहे राहुल गांधी'

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी को जनता बार-बार नकार चुकी है. इसके बावजूद वह सत्ता की लालसा में जनादेश का अपमान कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र की मर्यादाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा, "राहुल गांधी जी, लोकतंत्र के प्रति आपका यह नफरती रवैया बेहद शर्मनाक है."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    West Indies कप्तान का आखिरी टी20 मैच से पहले बड़ा खुलासा, कप्तानी और रोल पर तोड़ी चुप्पी |
    रूस-यूक्रेन जंग के बढ़ते दायरे पर क्यों फि‍क्र में EU, देखें दुनिया आजतक |
    चंबल की लहरों में कितनी डॉल्फिन? इस बार तकनीक से की जा रही गिनती, तीन राज्यों की टीमें जुटीं |
    Optical Illusion: सिर्फ तेज नजर वाले ही खोज पाएंगे 5 गलतियां, क्या आप लेंगे चैलेंज |
    दिपके के घर कौन सा नोटिस देने पहुंची थी दिल्ली पुलिस, यहां समझिए |
    Kerala Orotti Recipe: गेहूं की रोटी छोड़े, चावल के आटे और नारियल से बनाएं ये टेस्टी रोटी, रेसिपी है आसान |
    'मकसद रिजीम चेंज, बांग्लादेश...', राहुल गांधी और CJP पर धर्मेंद्र प्रधान ने साधा निशाना |
    Ramayana के इवेंट में छाया Sai Pallavi का देसी अंदाज, सादगी ने जीता सबका दिल |
    उबले चावलों को लेकर क्यों सवालों के घेरे में मान सरकार? देखें पंजाब आजतक |
    चीन की महिला ने 20 करोड़ में खरीद ली 196 पार्किंंग, किराया दोगुना किया तो कोर्ट पहुंचे लोग
    Advertisement