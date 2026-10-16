'मकसद रिजीम चेंज, बांग्लादेश...', राहुल गांधी और CJP पर धर्मेंद्र प्रधान ने साधा निशाना

पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में आंदोलन के मकसद पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि देशहित, व्यवस्था सुधारने और छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शन का असली चरित्र अब सामने आ गया है.

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धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, "देशहित, व्यवस्था को ठीक करने के दावे और छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का असली चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है. खुले तौर पर 'रिजीम चेंज' और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात करना स्पष्ट करता है कि यह छात्रों की आड़ में केवल देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की सोची-समझी साजिश है."

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धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि विदेशी ताकतों के दम पर सत्ता का सपना देखने वाले लोग समझ लें कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होता है. प्रधान ने दावा किया कि देश की जनता ऐसी अलोकतांत्रिक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी.

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देशहित, व्यवस्था को ठीक करने के दावे और छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का असली चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है। खुले तौर पर "Regime Change" और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात करना स्पष्ट करता है कि यह छात्रों की आड़ में केवल देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की सोची-समझी साजिश है। मगर, विदेशी ताकतों के दम पर सत्ता का सपना देखने वाले ये देश विरोधी लोग समझ लें कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होता है। इसलिए, भारत की जनता इस अलोकतांत्रिक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हार का शतक लगा चुके नेता प्रतिपक्ष @RahulGandhi बार-बार जनता के जनादेश को अपमानित करते हैं। चुनावी प्रक्रिया से मनचाहा परिणाम न मिलने पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की @INCIndia की कोशिश और राजनीतिक स्वार्थ के लिए आए दिन जनता को परेशान करना इनका हमेशा से उद्देश्य रहा है। यह उसी लोकतंत्र विरोधी कांग्रेसी मानसिकता को दिखाता है जिसमें देशवासियों के अधिकारों को कुचल दिया गया था। हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले संविधान विरोधी राहुल गांधी को जनता बार-बार नकार चुकी है। फिर भी सत्ता की लालसा में अपनी जिद में जनादेश का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है। राहुल गांधी जी, लोकतंत्र के प्रति आपका यह नफरती रवैया बेहद शर्मनाक है! — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) October 16, 2026

राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी साधा निशाना

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह बार-बार जनता के जनादेश का अपमान करते हैं. प्रधान ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया से मनचाहा परिणाम नहीं मिलने पर कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करती है.

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उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए आए दिन जनता को परेशान करना कांग्रेस का उद्देश्य रहा है. प्रधान ने इसे उस मानसिकता से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि इसी सोच के तहत देशवासियों के अधिकारों को कुचला गया था.

'जनादेश का अपमान कर रहे राहुल गांधी'

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी को जनता बार-बार नकार चुकी है. इसके बावजूद वह सत्ता की लालसा में जनादेश का अपमान कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र की मर्यादाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा, "राहुल गांधी जी, लोकतंत्र के प्रति आपका यह नफरती रवैया बेहद शर्मनाक है."

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