'विपक्ष का मकसद ही है रिजीम चेंज', राजनाथ सिंह के बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार और रिजीम चेंज ही विपक्ष का मकसद, आधार और जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव के जरिए सत्ता बदलने की बात कर रहा है और इससे नाराज व्यक्ति संविधान के खिलाफ है.

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पवन खेड़ा ने कहा, "हम वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रहे हैं. पूरा देश यह बात खुलकर कह रहा है. हम खुद अपना इरादा दोहरा रहे हैं कि इस सरकार को हराना और रिजीम चेंज करना है. फिर राजनाथ सिंह सामने क्यों आए." उन्होंने कहा कि विपक्ष का मकसद हमेशा चुनाव के जरिए सरकार बदलना होता है और सत्ता पक्ष को अब लोकतंत्र की आदत नहीं रही.

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बांग्लादेश से जुड़े सवाल पर पवन खेड़ा ने कहा कि उनके पास अपने प्रतीक हैं और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह दूसरे प्रतीक उधार नहीं लेते. उन्होंने दावा किया कि सरकार बदलना तय है.

चुनाव आयोग पर साधा निशाना

एसआईआर पर पवन खेड़ा ने कहा कि खुलासों के बाद चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और घबराहट में है. उन्होंने दावा किया कि बिहार और बंगाल के चुनावों में लाखों मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया. उन्होंने कहा, "बस छूट गई है. ज्ञानेश कुमार को जाना होगा."

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कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि एनडीए के सहयोगी भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं. उन्होंने पूछा कि चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और जेडीयू भाजपा का समर्थन कब तक जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि व्यवस्था सरकार के हाथ से निकल रही है और बदलाव इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि कई मंत्रियों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि दबाव के बावजूद चुनाव आयुक्तों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया.

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'हम शाह से नहीं डरते, आपका समय खत्म', बोले पवन खेड़ा

पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने शायद कह दिया है, "हम गृह मंत्री शाह से नहीं डरते, आपका समय खत्म हो गया है." अर्जुन राम मेघवाल के बयान पर खेड़ा ने कहा कि उन्होंने विधेयक पारित कराने के लिए संसद में मौजूद सदस्यों के 2/3 समर्थन की जरूरत बताई है.

पवन खेड़ा ने पूछा, "आप पूरा सच क्यों नहीं बता रहे. क्या बाकी सांसदों का अपहरण करने का इरादा है. आप राजस्थानी हैं, गर्व से अपना इरादा बताइए." उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अपने सहयोगियों के साथ ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी संपर्क में है.

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इमरान मसूद ने भी कहा- बदलेगी सरकार

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कहा कि सरकार बदलेगी. उन्होंने कहा, "क्या आप अमर हैं. संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके और उन्हें खत्म करके हमेशा शासन नहीं किया जा सकता. यह व्यवस्था बदलेगी." पवन खेड़ा और इमरान मसूद ने राजनाथ सिंह के बयान पर जवाब देते हुए दोहराया कि चुनाव के जरिए सरकार और व्यवस्था बदलना विपक्ष का मकसद है.

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