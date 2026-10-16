scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हाइड्रोजन बम बता रहे थे, दिवाली का पटाखा भी साबित नहीं हुआ', राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का वार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उनके हाइड्रोजन बम वाले दावे को फुस्स बताया. उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक टकराव को लेकर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी को रुकावट की राजनीति छोड़कर संवाद और राष्ट्र निर्माण चुनने की सलाह दी.

Advertisement
X
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. (Photo- @BJP4India)
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. (Photo- @BJP4India)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को हाइड्रोजन बम बताकर पूरे देश में शोर मचाया था, लेकिन उनका तथाकथित हाइड्रोजन बम दीवाली का पटाखा भी साबित नहीं हुआ.

राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी 70 साल की महिला को दो जगह का मतदाता बताया तो कभी 35 साल की महिला को 124 साल का मतदाता बना दिया. उन्होंने सामान्य नागरिकों को फर्जी मतदाता बताकर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वोट चोरी का हर मामला झूठ और राजनीतिक नाटक निकला.

यह भी पढ़ें: CJP प्रोटेस्ट पर तुरंत कोई आदेश नहीं, CJI बोले- छिनेगी रोजी-रोटी तो मुआवजे पर देंगे आदेश

सम्बंधित ख़बरें

'भारत राइस' से जवानों को मिलेगा बेहतर गुणवत्ता वाला चावल
सेना के जवानों को अब मिलेगा 'भारत राइस', जानें क्यों खास है ये चावल
परिसीमन बिल पर बहुमत कैसे जुटाएगी एनडीए. (Photo: PTI)
'सेवा, समर्पण और सुशासन के 25 साल', PM मोदी को अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने दी बधाई
HAL Aero Engine
2000 इंजन पूरे, अब भारत की नजर बड़े इंजन पर! HAL बढ़ाएगा प्रोडक्शन
DRDO, Advanced High-Altitude Parachute
16,000 फीट से छलांग फिर खुला पैराशूट... DRDO ने किया कमाल
INS Surya, Fleet Support Ship
राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया INS सूर्य, नौसेना का पहला स्वदेशी सपोर्ट शिप

राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी राजनीतिक टकराव को साधन बना रहे हैं और देश के नौजवानों से टकराव कराने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन, विरोध और सड़क से रास्ता निकालने जैसे शब्दों का इस्तेमाल बताता है कि यह अराजकता पैदा करके सत्ता हथियाने की लड़ाई है. यह भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश है.

Advertisement

राहुल गांधी को संवाद का रास्ता चुनना चाहिए- राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को समझना होगा कि किसी को अराजकता फैलाने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी यही दिखाती है. राहुल गांधी को रुकावट की राजनीति के बजाय संवाद और राष्ट्र निर्माण का रास्ता चुनना चाहिए.

राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के समय की इमरजेंसी, 1984 में सिखों के नरसंहार और कार सेवकों पर गोली चलाने का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि आज संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाई जा रही है और राहुल गांधी संविधान को जेब में रखकर अराजकता फैला रहे हैं.

कांग्रेसकाल के चुनाव आयुक्तों का किया जिक्र

राजनाथ सिंह ने चुनाव आयोग को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. राजनाथ सिंह ने कहा कि 1990 में रातोंरात 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे. नवीन चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया और गंभीर आरोप लगने पर कांग्रेस ने उन्हें बचाया. उन्होंने कहा कि एमएस गिल को कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था और बाद में वह दो बार केंद्र में मंत्री बने.

राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले मतदाता पहचान पत्र के बिना चुनाव होते थे. जब से मतदाता पहचान पत्र आया है, कांग्रेस के लिए बहुमत दूर की कौड़ी हो गया है और वह कभी अकेले सत्ता में नहीं आ पाई. उन्होंने पूछा कि यह वोट चोरी थी या कामचोरी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है और उन पर कभी शक नहीं किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'CJP के प्रोटेस्ट से हमारी रोजी-रोटी छिन रही...', खान मार्केट के व्यापारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, LG को भी चिट्ठी

राजीव गांधी की मृत्यु पर पूरा चुनाव किया गया रद्द- रक्षा मंत्री

राजनाथ सिंह ने सवाल किया कि एक उम्मीदवार की मृत्यु पर पूरे चुनाव स्थगित नहीं होते, फिर राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पूरा चुनाव क्यों स्थगित किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंसा और सत्ता परिवर्तन जैसे हथकंडों से अपनी हार का बदला लेना चाहती है और बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहती है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह समाजवादी पार्टी के बिना अमेठी जीत सकते हैं. कांग्रेस दफ्तर में हुई मारपीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी अराजकता देखनी चाहिए. राजनाथ सिंह ने कहा कि वोट चोरी का दावा नाकाम रहा और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्स साबित हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भाव में आज क्या हुआ? चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट |
    IND vs WI 5th T20I: बेंगलुरु टी20 में करने चाहिए 3 बदलाव, तभी सीरीज जीतेगी टीम इंड‍िया, समझें पूरा समीकरण |
    Nayyi Navelli Review: 'डायन' बनी यामी गौतम, कहानी में रामायण का ट्विस्ट! हंसी के बीच लड़खड़ाई फिल्म |
    Gen Z के पास हर सवाल का जवाब, फिर भी क्या सीखने में पिछड़ रही है ये पीढ़ी? |
    Tesla Roadster कार लॉन्च, ऐसे काम करती है रॉकेट टेक्नोलॉजी, हैरान कर देगा वीडियो |
    Papankusha Ekadashi 2026: अक्टूबर में इस दिन रखा जाएगा आखिरी एकादशी व्रत, जानें तिथि और विष्णु पूजा का शुभ समय |
    PM Modi से मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने एयरपोर्ट पर पैपराजी को क्यों दी चेतावनी? |
    मानहानि केस में ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें, घर पर साकेत कोर्ट का समन चस्पा |
    मटन मंडी में मिला दांत का कैप, ग्राहक ने पूछा तो कर्मचारी बोले- ये तो हड्डी है |
    महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, अनपैक्ड मसालों की बिक्री पर रोक, इथिलीन ऑक्साइड बैन
    Advertisement