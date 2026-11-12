दो दिन तक लोटे में फंसा रहा बंदर के बच्चे का सिर, गांव में भटकता रहा मासूम; वन विभाग ने ऐसे बचाई जान-VIDEO

महाराष्ट्र के जालना जिले में एक बंदर के बच्चे के साथ हैरान करने वाली घटना सामने आई है. पानी की तलाश में गांव पहुंचे वानर के बच्चे का सिर एक लोटे में फंस गया. वह करीब दो दिनों तक इसी हालत में गांव के आसपास भटकता रहा. आखिरकार वन विभाग और वन्यजीव प्राणी मित्र की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसकी जान बचा ली.

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दरअसल, यह घटना जालना जिले की परतूर तहसील के शेलवाड़ा गांव की है. जानकारी के मुताबिक, बंदर का बच्चा पानी की तलाश में मानव बस्ती तक पहुंच गया था. इसी दौरान उसका सिर एक लोटे में फंस गया. काफी कोशिशों के बावजूद वह उसे बाहर नहीं निकाल सका और इसी हालत में गांव के आसपास घूमता रहा.

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दो दिनों तक लोटा सिर में फंसे रहने के कारण बच्चे को काफी परेशानी हो रही थी. इसी बीच गांव के कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी. ग्रामीणों ने बिना देर किए वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वनकर्मियों ने बचाव की तैयारी शुरू की.

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वन विभाग और प्राणी मित्र ने मिलकर चलाया रेस्क्यू अभियान

11 नवंबर को घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. टीम ने इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी. इसके बाद बंदर के बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए वन्यजीव प्राणी मित्र समाधान गिरी को बुलाया गया.

12 नवंबर को समाधान गिरी और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. टीम ने बेहद सावधानी बरतते हुए बंदर के बच्चे के सिर में फंसे लोटे को निकालने का प्रयास किया. इस दौरान यह ध्यान रखा गया कि उसे किसी तरह की चोट न पहुंचे.

काफी मशक्कत के बाद आखिरकार लोटे को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया. इसके साथ ही दो दिनों से परेशानी झेल रहे वानर के बच्चे को राहत मिली. इस पूरे बचाव अभियान में स्थानीय ग्रामीणों ने भी टीम का सहयोग किया.

मां के सुपुर्द कर प्राकृतिक आवास में छोड़ा

रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने बंदर के बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया. इसके बाद मां और बच्चे दोनों को उनके प्राकृतिक आवास यानी नैसर्गिक अधिवास में छोड़ दिया गया. इस तरह समय रहते की गई कार्रवाई से मासूम वानर की जान बच गई.

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बंदर के बच्चे को सुरक्षित बचाए जाने के बाद शेलवाड़ा गांव के लोगों ने राहत की सांस ली. ग्रामीणों ने वन विभाग और प्राणी मित्र समाधान गिरी के प्रयासों की सराहना की. पानी की तलाश में बस्ती तक पहुंचे एक बेजुबान जीव के साथ हुई इस घटना ने लोगों का ध्यान खींचा है.

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