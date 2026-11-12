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CM मोहन यादव ने पीलीभीत में बाबा प्रेम सुगंध से की मुलाकात, 30 मिनट बंद कमरे में चर्चा; स्थानीय नेताओं को भी बैठक से रखा गया दूर

मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने यूपी के पीलीभीत स्थित साक्षी आश्रम में बाबा प्रेम सुगंध से मुलाकात की. दोनों के बीच करीब 30 मिनट बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन चर्चा का विषय सामने नहीं आया.

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यूपी के पीलीभीत में CM मोहन यादव का अचानक दौरा.(File Photo:ITG)
यूपी के पीलीभीत में CM मोहन यादव का अचानक दौरा.(File Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित साक्षी आश्रम का दौरा किया. यहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरु बाबा प्रेम सुगंध से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई. हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

हेलीकॉप्टर से आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार शाम करीब 4 बजे हेलीकॉप्टर से आश्रम पहुंचे. यह आश्रम बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कलीनगर तहसील इलाके में स्थित बताया गया है. हेलीपैड पर स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

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औपचारिक स्वागत के बाद मुख्यमंत्री आश्रम के अंदर गए. यहां उन्होंने बाबा प्रेम सुगंध को माला पहनाई, उनका आशीर्वाद लिया और स्मृति चिन्ह भेंट किया.

30 मिनट तक बंद कमरे में हुई बातचीत

स्थानीय भाजपा नेताओं के मुताबिक, मुख्यमंत्री और बाबा प्रेम सुगंध ने पहले आश्रम परिसर में बातचीत की. इसके बाद दोनों करीब 30 मिनट तक एक कमरे में रहे. इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी.

बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई, इसका खुलासा नहीं किया गया. पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान, राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, भाजपा जिला अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ स्थानीय नेता भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए.

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बिना मीडिया से बात किए लौटे मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आश्रम में करीब एक घंटा 15 मिनट बिताया. वहां से रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और न ही सार्वजनिक संबोधन दिया.

सूत्रों के मुताबिक, आश्रम प्रशासन और स्थानीय भाजपा नेताओं की ओर से भी इस दौरे के उद्देश्य या बाबा प्रेम सुगंध के साथ हुई बातचीत को लेकर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है.

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